‘Verwachting is nu dat Boris Johnson het wel zal redden, maar het is op het randje geweest’

Beeld AFP

Wat is het laatste nieuws over Boris Johnson, de enige regeringsleider die in het ziekenhuis is beland door het coronavirus?

‘Hij kan weer rechtop zitten en praten met de verplegers, aldus de minister van Financiën. Hij ligt nog op de intensive care, maar de berichten zijn positief. Als we de officiële berichten mogen geloven, zit hij niet meer in de gevarenzone. Maar nog altijd mag niemand bij hem komen op de ic, ook al is hij de premier van het land. Zelfs zijn verloofde niet, die enorm van streek is. Er wordt door het ziekenhuis geen uitzondering gemaakt voor Johnson.

‘Op de officiële informatie over zijn gezondheid is eerder veel kritiek geweest. Zo gedetailleerd was die namelijk niet. Daardoor is er wantrouwen ontstaan, onder andere bij de media. Sinds zijn besmetting bekend werd, is een te optimistisch beeld gegeven. Zo van: de premier maakt het goed. Er zijn uiteraard privacyoverwegingen, maar deze patiënt is niet zomaar iemand, dit is de premier. En het is crisis in het land. Gelukkig is de regering nu realistischer geworden.’

Er wordt niet meer gevreesd voor zijn leven? De media hebben zijn postuum voor de zekerheid al geactualiseerd.

‘Op maandag was er duidelijk pessimisme, toen hij op de ic lag. Die afdeling had het zwaar vanwege de coronabesmettingen. Een van de ic-verpleegkundigen van het ziekenhuis, zo werd bekend, is overleden. Langzaam ontstond er echter meer optimisme. Johnsons situatie werd stabiel. En hoewel hij zuurstof kreeg toegediend, hoefde hij niet aan de beademing. Maar zo te zien is het wel op het randje geweest. De verwachting is nu dat Boris het wel zal redden. Maar of hij snel weer hersteld zal zijn, is de vraag. Het zou mij verbazen als hij aan het einde van de maand weer terug is.’

Dear @BorisJohnson , you are very much missed, so many send, their best wishes to you. Another day, do hope you are feeling comfortable, I know you are in good spirits and Stable. That's Great. @DominicRaab is doing a good job, not like you of course! pic.twitter.com/dkbprZD0lW — Tess1462 (@Tess1462) 8 april 2020

Hoe leven de Britten mee?

‘De bevolking is geschrokken. Het is lang geleden dat een Britse premier zo ziek is geweest. De meningen over Boris zijn verdeeld, maar zelfs zijn ergste tegenstanders wensen hem veel sterkte. Er waren wel een paar nare reacties op Twitter over zijn mogelijke dood, onder andere van een café-eigenaar. Hij heeft het geweten, zijn zaak is nu bijna failliet. In mijn omgeving hoor ik veel dat we hem nodig hebben. Dat is een breed gedragen sentiment. Op dinsdag werd er een oproep gedaan om 8 uur ’s avonds voor Boris te klappen. Veel mensen hebben meegedaan.’

‘De vergelijking wordt nu ook veel gemaakt met zijn grote voorbeeld, Winston Churchill. Die was tijdens de Tweede Wereldoorlog voortdurend ziek. De teneur in de conservatieve pers is nu dat Johnson zich voor het land heeft opgeofferd. Hij werkte, toen hij in quarantaine was in Downing Street, tot het laatst door. Op zondag, toen werd besloten hem snel naar het ziekenhuis te brengen, zou hij nog met dossiers op bed hebben gelegen. Nu is de halve regering ziek. Zeker vier ministers en diverse adviseurs hebben de symptomen van de ziekte.’

Is er ook kritiek op zijn behandeling toen hij in Downing Street in quarantaine zat?

‘Ja. Er wordt nu een debat gevoerd in het land over hoe dit kon gebeuren, over de slechte en magere medische behandeling die Boris kreeg. De laatste zeven dagen is er geen dokter bij hem langs geweest. Pas zondagmiddag keek een arts op afstand, via Zoom, naar hem. Toen werd besloten dat hij naar het ziekenhuis moest. Misschien lag het allemaal ook aan zijn koppigheid.

‘Johnson at niet goed. Hij leefde als een vrijgezel en liet eten bezorgen, niet bepaald gezond eten. Zijn ministers werden steeds bezorgder omdat hij er slecht uitzag. Zijn zwangere verloofde, die het virus ook heeft, verbleef in hun huis in Zuid-Londen. De enige die bij de premier in de buurt was, was de minister van Financiën die op nummer 11 woont. En natuurlijk Johnsons adviseur. Die is nu ook besmet. De vraag is ook of de zieke premier wel een hap naar binnen kon krijgen. Coronapatiënten geven aan dat het voelt alsof je scheermesjes probeert te eten.’

Surely tomorrow 8pm we should all clap and cheer in support for Boris. Let’s show him our best wishes and that we’re behind him. We need him more than ever now. Tomorrow 8pm clap for Boris 🇬🇧🙌🏼 #BorisJohnson #GetWellBoris #OurPrimeMinister pic.twitter.com/aq5URk4RXs — Layton Smith (@layt2000) 6 april 2020

Hebben de Britten nu spijt dat ze het coronagevaar hebben onderschat en zo laat hebben ingegrepen?

‘Een deel van de bevolking heeft dat wel. Zo’n 2,5 week geleden waren de pubs nog gewoon open. De premier deed zelf luchtig over het gevaar. Het paste bij zijn bravoure. Relatief laat is de regering gaan nadenken over wat te doen. Eerst werd er gedacht aan het bewerkstelligen van groepsimmuniteit. Maar dat zou een ramp zijn geworden voor het zorgsysteem NHS. Uiteindelijk werd er gekozen voor een lockdown. Nu is er kritiek dat deze is doorgeschoten.

‘De bevolking wordt ongeduldig. Er is druk op de regering om de scholen weer te openen. Meer dan in Nederland is er nu een debat over of alles wel op slot moet, of dit lang moet doorgaan en of de economie het allemaal wel aankan. Je hoort nu steeds meer: we hebben het dieptepunt wel bereikt, de lockdown kan weer worden beëindigd. Er wordt ook veel gewezen naar landen als Zweden en IJsland waar het openbare leven gewoon doorgaat.

‘Op z’n minst, zo wordt er gezegd, moeten de tuincentra weer opengaan. De Britten zijn meesters in tuinieren, het is lente en ze zien tot hun verdriet dat ze niet aan de slag kunnen in de tuin of dat de plantjes doodgaan. Ook heeft een bisschop opgeroepen om op vrijdag, als het Goede Vrijdag is, de processies toe te staan. Tijdens Pasen zouden de kerken hun deuren wel even kunnen openen. Wel moeten de mensen dan, aldus de bisschop, genoeg afstand van elkaar bewaren.’