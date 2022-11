Verwacht: strenge winter. Of misschien juist een heel warme

Een fietser vervoert een stapel versgesprokkeld hout nabij Leersum. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op de kaart van seizoensvoorspeller ECMWF zit Europa namelijk uitgerekend in grijs gebied. Eerdere prognoses kwamen nu en dan uit, maar vaak ook niet. Daardoor komt de voorspellingskracht van de prognose in Europa niet uit boven de grens van het toeval. ‘Het weer bij ons wordt sterk bepaald door de windrichting’, zegt klimaatwetenschapper Peter Siegmund (KNMI). ‘En die laat zich slecht voorspellen.’

Niettemin haalde de nieuwe ECMWF-prognose ( de afkorting staat voor European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) vorige week het nieuws. ‘Bibberen voor strenge winter door energiecrisis’, kopte De Telegraaf. ‘Weerbericht: we krijgen een koude winter’, stelde Libelle vast. ‘Europa op weg naar een ongewoon warme winter’, kopte de Franse nieuwszender France24 verwarrend genoeg juist, op basis van precies dezelfde prognose. Er komen zelfs ‘abnormaal hoge temperaturen’, volgens zakenblad Fortune.

‘Dit soort berichten zie je elk jaar’, signaleert Siegmund. ‘Iedereen wil dit soort prognoses graag horen. En iedere aanbieder, zeker commerciële partijen, heeft er belang bij om ze te verkondigen. Maar zeker met de huidige gascrisis vind ik dat je eigenlijk terughoudend moet zijn en geen valse verwachtingen moet wekken.’

Aangever van het nieuws was in ons land weerbureau Weeronline, dat op basis van eigen rekenmethodes zegt dat de prognose voor december 60 procent zeker is. Die prognose: boven Europa komt een hogedrukgebied te liggen, waardoor de kans op nachtvorst toeneemt en er minder vaak neerslag valt dan gemiddeld. Of er ook echte winterkou komt, hangt af van waar het hogedrukgebied precies komt te liggen.

Maar die prognose gaat alleen over december, en de kans dat hij sowieso uitkomt is maar 10 procentpunt groter dan het toeval, erkent meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. ‘Toch vinden we dat we dit niet moeten doodzwijgen’, verklaart hij de keuze om er een bericht aan te wijden op internet. ‘We hebben juist extra ons best gedaan om de boodschap genuanceerd te brengen. Maar dat ging vervolgens toch een eigen leven leiden. De vraag naar berichten over de winter, liefst met kou en sneeuw, is altijd heel groot.’

Warm water in de Stille Oceaan

Startpunt van veel van de prognoses ligt een halve wereldbol verderop, in de Stille Oceaan. Daar beleeft de zeestroming met 75 procent zekerheid de komende maanden voor de derde keer op rij een La Niña, een fase waarbij opgewarmd zeewater naar Australië wordt gestuwd, terwijl de zee voor Chili juist afkoelt. Het gevolg: warmte en vocht bij Australië, en droogte en lagedrukgebieden bij Zuid-Amerika.

Als bij een waterbed waarop iemand duwt, geeft dat duizenden kilometers verderop rimpelingen in de drukgebieden die het weer vormgeven. Voor de VS verwacht de Amerikaanse klimaatdienst NOAA een ‘typische La Niña-winter’, met veel sneeuw en kou in het noorden, en juist extra zacht weer en droogte in de zuidelijker staten en langs de oostkust. Daar, en vooral rond de evenaar, zijn de prognoses wél redelijk accuraat.

Voor Europa zou een warme, droge winter op komst zijn, van wel 2 graden warmer dan normaal. Waarbij het ECMWF aantekent: ‘We nemen per keer dat we het model draaien een hoge variabiliteit waar boven Europa, wat de lage zekerheid van de invloed van La Niña op Europa onderstreept.’ Niettemin komen de modellen geregeld uit op een ‘blokkade’ bij Europa. Dat is een hardnekkig hogedrukgebied dat de dominante windrichting van west naar noord dwingt en zo zou zorgen voor een aanvoer van koude poollucht. Al zijn de modellen ‘niet volledig in overeenstemming’, benadrukt men ook hier.

Diepvrieskou in Oekraïne

Ook over het verloop van de winter in Oekraïne, waar de bevolking in spanning verkeert over hoe koud het zal worden, bleken de modellen de afgelopen veertig jaar niet in staat met een prognose te komen die beter was dan wanneer men het met de worp van een muntje zou bepalen. Behalve het al bekende: Oekraïne heeft een landklimaat, met ’s winters langdurige diepvrieskou. De wiebelige prognoses van het ECMWF duiden in elk geval op een winter met opvallend weinig sneeuw. In Oekraïne, maar ook in de lager gelegen wintersportgebieden van Polen, Tsjechië en Frankrijk.

Siegmund waagt te betwijfelen of het ooit zal lukken de Nederlandse winter te vangen in een redelijk accurate voorspelling. Bestaande weermodellen kijken hooguit twee weken vooruit. Verder in de toekomst kijken is lastig, omdat de mogelijkheden zich zo snel opstapelen dat computers er niet mee uit de voeten kunnen. ‘De onvoorspelbaarheid van het weer, daar kom je met je prognoses niet bovenuit’, denkt Siegmund.

Veeg alle berekeningen en prognoses even van tafel, zegt Van Wezel, en dit is wat je overhoudt: een warmere winter dan gemiddeld, omdat het klimaat opwarmt. Sinds het jaar 2000 was driekwart van alle Nederlandse winters warmer dan het langjarig gemiddelde van 3,9 graden Celsius. ‘Dat gegeven alleen al maakt 75 procent kans op een bovengemiddeld warme winter’, redeneert hij.

Van Wezel wijst op de winter van 2020-2021, toen het ijs begin februari bijna overal dik genoeg werd om een paar dagen te schaatsen. ‘Iedereen herinnert zich dat nog. Maar eigenlijk veel ongewoner was hoe warm het daarná werd, in de tweede helft van die maand’, zegt Van Wezel. ‘Daaraan kun je zien: door de opwarming van aarde is ons besef van wat gewone winterkou is heel anders geworden.’