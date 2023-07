Verwacht: loeihete nazomer en wereldwijde hitterecords – mede door El Niño

Een biggetje in het Weifang Jinbao Amusement Park in Weifang, China, op 5 juli 2023. Beeld Zhang Chi / VCG via Getty Images

Het kaartje ziet eruit alsof iemand per ongeluk een pot rode inkt heeft omgestoten. Europa: dieprood. Afrika en Azië: helemaal onder. Alleen tot het noordelijkste puntje van Scandinavië is het rood niet gekomen. Daar is de kans op bovengemiddeld hoge temperaturen ‘maar’ 50 procent.

Het wereldkaartje van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) geeft weer wat we de komende drie maanden kunnen verwachten, nu voor de kust van Chili in de Stille Zuidzee zo goed als zeker het zeefenomeen El Niño op gang is gekomen. Dat zal de temperatuur wereldwijd opstuwen, voorziet de WMO in deze week verschenen berekeningen. Verwacht dus hitte, hitte, hitte. En andere neerslagpatronen: meer regen in West-Afrika, meer droogte in Australië, Zuidoost-Azië en het toch al door honger en misoogsten geplaagde oosten van Afrika.

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Dat kon er nog wel bij. De aarde is nu zo’n 1,2 graden opgewarmd ten opzichte van het tijdperk voordat we massaal broeikasgassen gingen uitstoten, en ook allerlei uitschieters komen daardoor hoger uit. Dinsdag en woensdag liep de gemiddelde wereldtemperatuur tijdelijk op tot 17,18 graden Celsius: de warmste wereldtemperatuur die ooit met moderne middelen is waargenomen, en een volle graad warmer dan het langlopend gemiddelde van 1980 tot 2001. Veelzeggend: het vorige record was in 2016, de vorige keer dat we een El Niño hadden.

Die El Niño’s zijn puur natuur. Een warme fase van de Stille Oceaan bij de kust van Zuid-Amerika, die zo eens in de twee tot zeven jaar optreedt, vervolgens enkele maanden tot een jaar aanhoudt, en daarna nog een poos na-ijlt in het wereldklimaat. De temperatuur in de oostelijke Stille Oceaan klom afgelopen weken op tot 0,9 graden warmer dan gemiddeld, en daarmee is het fenomeen een feit. Of zoals de WMO met wetenschappelijke precisie zegt: 90 procent kans dat de aarde komende tijd een El Niño heeft.

Dat betekent: moeders, haal je kinderen in huis, zei WMO-baas Petteri Taalas bij de bekendmaking. ‘De opkomst van El Niño zal de waarschijnlijkheid op temperatuurrecords sterk vergroten, en in veel delen van de wereld en in de oceaan extremere hitte teweegbrengen’, aldus Taalas. ‘Vroege waarschuwingen en voorbereidingen op extreem weer zijn daarom van vitaal belang.’

El Niño duwt immers nieuwe regengebieden in de dampkring en verlegt de straalstroom, een zeer sterke wind die op grote hoogte allerlei weersomstandigheden dirigeert. Dat kan een halve wereldbol verderop gevolgen hebben. Elke El Niño is uniek, maar verwacht in elk geval gevolgen die voelbaar zijn tot ver in 2024, aldus de WMO. De vorige El Niño bracht onder meer recordregenval in China, voedselproblemen in Zuid-Afrika en extreme hitte in Brazilië. Ook vaste prik: meer orkanen in de Stille Zuidzee, meer hitte en droogte in het noorden van de VS, meer bosbrandgevaar in Australië en Indonesië.

In Europa zitten we dan nog goed. ‘Het enige effect dat we in Europa kunnen waarnemen, is wat meer neerslag in de lente na een El Niño. Dat zou dus volgend voorjaar zijn’, zegt klimaatwetenschapper Peter Siegmund (KNMI). De WMO-modellen verwachten de komende maanden weliswaar meer hitte in Europa, en zowaar wat extra neerslag in Spanje, maar die prognose is statistisch niet sterk. ‘We zitten gewoon veel te ver weg’, zegt Siegmund.

Terwijl El Niño nog goed en wel op gang moet komen, buitelen intussen de formele en minder formele records en extremen over elkaar heen. Bloedheet is het onder meer in Moskou en in de zuidelijke Verenigde Staten, waar deze week 38 miljoen mensen te maken kregen met een of ander hitteplan, aldus de Amerikaanse klimaatdienst NOAA. Ontario (32 graden) opende ijshockeyhallen om burgers verkoeling te bieden. In China verbood Beijing (40 graden) mensen om in de buitenlucht te werken.

Een beetje omvergewaaid door al het nieuws over zomerstorm Poly (waarschijnlijk weer níét een typisch klimaatfenomeen), maakte het Europese klimaatsatellietprogramma Copernicus intussen bekend dat juni 2023 wereldwijd gemiddeld 1,46 graad warmer was dan de doorsneemaand juni vóórdat de mens de opwarming van de aarde op gang bracht. Dat is verontrustend dicht bij de 1,5 graad die de internationale gemeenschap zeven jaar geleden in Parijs afsprak als grens aan de opwarming.

En voor wie al dat cijfergeweld nog niet duizelt: volgens een andere inschatting van de WMO is de kans twee op drie dat de wereldtemperatuur in de komende vijf jaar een keer bóven de magische 1,5 graad uitkomt. Structureel zal dat nog niet zijn, eerder een toevallige uitschieter, gevolgd door weer een wat koeler jaar. Maar historisch is het wel.

Wellicht is 2023 zo’n piekjaar in wording, of in elk geval een jaar dat het tot dusver heetste jaar 2016 naar de kroon kan steken. WMO-klimaathoofd Chris Hewitt zei het woensdag droogjes: ‘Dit is weer een waarschuwing dat we nog niet op de goede weg zijn om de opwarming te beperken tot de doelen die we in 2015 in Parijs hebben gesteld.’