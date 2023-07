Vervuild testwater in combiketels leidt tot twee doden en negen zieken door legionellabesmetting

Een petrischaaltje met daarin legionellabacteriën. Beeld Getty Image

Ferroli en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseren consumenten met een nieuwe Ferroli-ketel die te laten reinigen. De oproep geldt voor ketels van de types BlueSense en BlueHelix die na 1 januari vorig jaar zijn geproduceerd. De serienummers beginnen met het cijfer 22 of 23.

Dat mensen legionella oplopen, is op zich niet zo bijzonder. In Nederland gaat het om gemiddeld driehonderd gevallen per jaar. Het is wel uitzonderlijk dat het lukt om ‘zo snel een bron voor een uitbraak te achterhalen’, aldus Tjalling Leenstra, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM tegen het ANP.

Het RIVM kwam de zaak op het spoor toen vier bewoners van een wooncomplex in korte tijd legionella opliepen, aldus Leenstra: ‘Het bijzondere van dat eerste cluster was de relatie met recent geplaatste ketels. Dat was aanleiding om ook bij de volgende gevallen te kijken of er een relatie met de ketels was.’ De volgende besmettingen bleken verspreid over het hele land, maar steeds bleek dat de ziekte de kop opstak kort nadat er nieuwe combiketels van Ferroli geïnstalleerd waren.

Niet bubbelen

De ketels worden na fabricage getest. Daarbij kan water zijn achtergebleven. ‘In delen van de ketel waar water achterblijft kan ook legionella aanwezig zijn. Als er legionellabacteriën in de ketel aanwezig zijn dan kunnen deze bacteriën na het plaatsen van de ketel vervolgens in de waterleidingen terechtkomen’, meldt het RIVM.

Ferroli meldt dat mensen tot de reiniging het risico op een legionellabesmetting kunnen verkleinen door de combiketeltemperatuur voor het leidingwater op tenminste 60 graden te zetten, te douchen zonder douchekop of door een bubbelbad niet te laten bubbelen. Dan komt er geen nevel vrij. Mensen raken door die kleine zwevende druppeltjes besmet met legionella.

Legionella wordt ook wel ‘veteranenziekte’ genoemd. De aandoening werd ontdekt, nadat in 1976 op een congres van Amerikaanse oud-militairen in Philadelphia meer dan 200 mensen ziek werden en 34 van hen stierven. Een half jaar later was de bron opgespoord: de bacterie Legionella pneumophila.

Mensen die besmet raken kunnen griepklachten krijgen en in ernstige gevallen een longontsteking. Voor mensen met een zwakke weerstand kan legionella dodelijk zijn. De ziekte is te behandelen met antibiotica.

Besmetting met legionella leidt niet altijd tot ernstige klachten, benadrukt de RIVM-chef. ‘Dat gebeurt vooral bij ouderen, rokers en mensen met een zwakkere afweer. Mensen die altijd een hoog risico lopen bij longontsteking, lopen ook het grootste risico op een ernstig beloop of overlijden bij legionella. Je moet kwetsbaar zijn om er erg ziek van te worden.’