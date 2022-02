Vervroegde vrijlating Noorse terrorist Breivik afgewezen

Op 22 juli 2011 pleegde Breivik gruweldaden met extreemrechtse motieven. Hij vermoordde acht mensen in een bomaanslag bij een overheidsgebouw in Oslo. Vervolgens reisde hij verkleed als een politieagent naar het eilandje Utoya, waar een jeugdkamp van de Noorse Arbeiderspartij plaatsvond. Daar schoot Breivik 69 mensen dood, voornamelijk tieners. Beeld AP

‘Zijn toezeggingen en erewoord hebben weinig waarde’, schrijven de rechters in het vonnis. Ze besloten dinsdag unaniem dat Breivik in de gevangenis moet blijven omdat ‘het risico op geweld even reëel en significant’ is als op het moment van zijn veroordeling in 2012. De rechtbank volgt met haar oordeel het Openbaar Ministerie, dat Breivik als een zeer gevaarlijk man beschouwd.

De inmiddels 42-jarige terrorist verklaarde twee weken geleden tegenover de rechtbank dat hij was veranderd. Hoewel Breivik nog altijd doordrongen is van extreem-nationalistisch gedachtegoed, nam hij ‘afstand van geweld en terrorisme’. De psychiater die Breivik heeft onderzocht, Randi Rosenqvist, spreekt die beweringen tegen. Volgens haar is hij niet veranderd en is de kans op nieuw geweld is aanzienlijk.

De advocaat van Breivik zei onmiddellijk na de uitspraak dat hij in hoger beroep gaat. Maar de kans dat Breivik vervroegd vrijkomt is volgens experts zo goed als nul. Hij heeft nooit berouw getoond voor zijn daden. Op de eerste dag van de hoorzitting in januari bracht Breivik de Hitlergroet in de rechtszaal. Ook droeg hij briefjes met extremistische spreuken op zijn kleding en tas.

Maximale straf

Op 22 juli 2011 pleegde Breivik gruweldaden met extreemrechtse motieven. Hij vermoordde acht mensen in een bomaanslag bij een overheidsgebouw in Oslo. Vervolgens reisde hij verkleed als een politieagent naar het eilandje Utoya, waar een jeugdkamp van de Noorse Arbeiderspartij plaatsvond. Daar schoot Breivik 69 mensen dood, voornamelijk tieners.

De inmiddels 42-jarige terrorist zit een gevangenisstraf uit van 21 jaar, de maximale straf in Noorwegen. Maar zolang de rechter oordeelt dat hij een gevaar voor de samenleving is, kan de straf onbeperkt worden verlengd. Breivik kwam in aanmerking voor vervroegde vrijlating omdat er tien jaar was verstreken sinds zijn veroordeling. Ook heeft hij het recht om elk jaar na de vorige afwijzing opnieuw een verzoek tot vervroegde vrijlating in te dienen.