Vervolging voor grootouders wegens de dood van hun kleinkind na een hondenbeet

Op dinsdag 22 oktober 2019 wordt Esthers zoon Robin (8 maanden) gebeten door de herdershond van haar schoonouders die op hem pasten. Twee dagen later overlijdt hij. Esther is daarna gescheiden en omdat dat snel na het verlies van haar zoon was heeft ze in haar nieuwe huis ook Robin's kamertje ingericht. Beeld Linelle Deunk

Op dinsdag 22 oktober 2019 werd Esthers zoon Robin gebeten door de Duitse herder van zijn opa en oma in Diemen. De grootouders waren aan het oppassen en hadden de acht maanden oude Robin op de grond gezet terwijl de hond in de kamer was. De baby kroop naar de hond, die het kind vervolgens greep en in zijn hoofd beet. Twee dagen later overleed Robin aan zijn verwondingen.

Volgens hun voormalige schoondochter had zij met de schoonouders afgesproken dat Robin nooit in de kamer mocht kruipen als de herdershond los was. ‘Ze hadden beloofd een muilkorf aan te schaffen. En wij hadden zelfs een box voor hen gekocht, zodat Robin daarin kon’, vertelde Esther vorig jaar in de Volkskrant.

Aanvankelijk besloot het Openbaar Ministerie om Esthers voormalige schoonouders niet te vervolgen. Volgens het OM hadden de opa en oma geen onaanvaardbaar risico genomen door de Duitse herdershond zonder muilkorf in één ruimte los te laten met de baby. Ze zouden, gezien de geschiedenis van de hond, niet hebben kunnen voorzien dat hij Robin zou grijpen. De zaak werd begin vorig jaar geseponeerd.

Artikel-12-procedure

Esther was het hier niet mee eens, en vocht het sepot via een zogenoemde artikel-12-procedure aan. Volgens haar wisten de grootouders dat de herdershond een ‘gevaarlijk beest’ was. Ze wil dat een rechter de zaak bekijkt. Het gaat haar er niet om om de grootouders ‘te straffen’, stelde ze vorig jaar. Maar ze wil van de rechter weten: in hoeverre ben je als hondeneigenaar verantwoordelijk?

Vorige week oordeelde het Amsterdamse gerechtshof dat de grootouders inderdaad moeten worden vervolgd. Volgens het hof gaat het om een ‘complexe zaak’ waarin een heel jong slachtoffer is komen te overlijden. De strafrechter is ‘bij uitstek degene die een afweging kan maken of er in deze kwestie sprake is van een strafbaar feit’, aldus het hof. Wanneer de grootouders voor de strafrechter moeten verschijnen is nog onduidelijk.

‘We realiseren ons dat dit voor de grootouders heel heftig is. Maar het alternatief, dat deze zaak na het sepot van het Openbaar Ministerie in het niets zou verdwijnen, zou een nog slechter scenario zijn voor Esther, Robin en de maatschappij', zegt Wendy van Egmond, de advocaat van Esther. ‘Esther wil dat van deze zaak een waarschuwingssignaal uitgaat.’

150 duizend bijtincidenten per jaar

Nederland telt zo’n 1,5 miljoen honden. Jaarlijks zijn er naar schatting 150 duizend ‘bijtincidenten’. Volgens schattingen belandden afgelopen jaren jaarlijks rond de 1.800 slachtoffers op de spoedeisende hulp na een hondenbeet. Bij zo’n 200 patiënten was het letsel zo ernstig dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis.

Vorig jaar zeiden uitten meerdere deskundigen in de Volkskrant hun zorgen over het toenemend aantal honden. Door de coronacrisis zaten meer mensen thuis, en werden er meer honden gekocht. Maar vanwege de pandemie waren er minder mogelijkheden om de honden goed te trainen en te socialiseren. De deskundigen vrezen dat het aantal bijtincidenten de komende jaren daardoor toe zal nemen.