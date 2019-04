Vervolging dreigt nog steeds, maar ‘Koning Bibi’ is klaar om opnieuw gekroond te worden

Benjamin Netanyahu tijdens zijn overwinningstoespraak. Beeld AFP

Benjamin Netanyahu heeft een aantal bijnamen, en met zijn verkiezingsoverwinning doet hij ze allemaal eer aan. Hij is de ‘overlever’, de man die ondanks tegenslagen altijd terug blijft komen. Maar hij is ook de ‘verdeler’, want ruim een kwart van de kiezers wil hem eigenlijk weg hebben. En hij is ‘Koning Bibi’, de grote leider van het land die deze zomer langer in het zadel zit dan de vader des vaderlands, David Ben Gurion.

Gemakkelijk was het zeker niet. Tot op het laatste moment was Netanyahu verwikkeld in een nek-aan-nekrace met de gelegenheidsformatie Blauw-Wit, die wordt geleid door generaal Benny Gantz. Beide partijen eisten de overwinning dinsdagavond al op, en toen woensdagochtend 97 procent van de stemmen was geteld, hadden ze beide 35 van de 120 zetels in het parlement gewonnen. Maar de Likoed-partij van Netanyahu wordt ondersteund door kleinere, rechtse partijen en samen lukt het hen om een meerderheid te vormen. Aan de centrum-linkse kant van Gantz is dat onmogelijk.

De strijd was snoeihard, en Netanyahu heeft het zeker niet altijd eerlijk gespeeld. Gantz werd door hem afgeschilderd als een linkse slappeling, en zijn poging om de generaal weg te zetten als mentaal labiel, was volgens velen ver onder de gordel. Zelfs op verkiezingsdag werden er nog verdachte spelletjes gespeeld: de Likoed-partij bleek activisten te hebben ingehuurd om met verborgen camera’s in stemlokalen te gaan staan waar veel Arabieren komen ‘om bewijs te verzamelen voor mogelijke fraude’.

‘Jullie doen er niet toe’

Volgens Daniël Sherman, strategisch consultant op het gebied van vrede en ontwikkeling, is dat één van de redenen voor de historisch lage opkomst van Arabische-Israëliërs. ‘Maar het belangrijkste was de boodschap tijdens de hele campagne: jullie doen er toch niet toe. Iedereen deed zijn best om zo rechts mogelijk over te komen en zelfs de klassiek linkse Arbeiderspartij verzekerde zijn kiezers heus geen blok te willen vormen met Arabische partijen.’

TOPSHOT - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu embraces his wife Sara as confetti and fireworks are blown during his appearance before supporters at his Likud Party headquarters in the Israeli coastal city of Tel Aviv on election night early on April 10, 2019. (Photo by Thomas COEX / AFP) Beeld AFP

Zelfs al heeft rechts zo duidelijk gewonnen, de komende tijd zal er nog flink onderhandeld moeten worden. Er zijn genoeg partijen die in principe met Netanyahu willen samenwerken, maar Bibi zal hen eerst een mooi cadeau moeten beloven. Het is niet zo dat zij, zoals in Nederland, samen een regeerakkoord schrijven waarin elk detail is uitgewerkt. In Israël wil elke partij op een paar punten haar zin krijgen, en als dat eenmaal is beloofd, wordt de grootste partij bij de rest van haar beleid gesteund.

Race tegen de klok

Maar het zingt nu al rond dat Netanyahu ook een verzoek op tafel legt: hij dreigt vervolgd te worden wegens corruptie, en ook al is er geen enkele wet die hem ervan weerhoudt tijdens de vervolging aan te blijven als premier, zou hij het prettig vinden als er een nieuwe wet wordt aangenomen, die een premier volledige immuniteit verschaft.

‘Het is een race tegen de klok’, zegt Sherman. ‘Binnen nu en uiterlijk drie maanden krijgt Netanyahu de kans om de procureur-generaal er in hoorzittingen van te overtuigen dat hij niet vervolgd moet worden.’ De kans dat hem dat lukt, is volgens bijna alle juridische experts nihil, waardoor Netanyahu zich over uiterlijk drie maanden alsnog zal moeten verdedigen in een rechtszaak.

Sherman verwacht de komende weken desalniettemin forse politieke druk op Justitie. ‘De spin van Netanyahu zal zijn dat het volk al heeft geoordeeld. Dat het verkeerd zou zijn als de rechter hem nu komt halen, omdat de burgers, door voor hem te stemmen, hebben aangegeven hem volledig te vertrouwen.’

Tijdens zijn overwinningstoespraak dinsdagavond, sprak Netanyahu dan ook, voor het eerst sinds de campagne, het hele volk toe. Hij beloofde de premier te zijn van alle Israëliërs: rechts en links, Joods en niet-Joods. Koning Bibi is er klaar voor om opnieuw gekroond te worden.