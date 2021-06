Vervolg vaccinatiecampagne nog louter met Pfizer en Moderna, Janssen bijna volledig afgevoerd

Personeel van het Erasmus MC in Rotterdam wordt half mei gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Daarvan adviseert de Gezondheidsraad nu het niet meer te gebruiken bij de jongere doelgroep. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Volgens de Gezondheidsraad leidt de inzet van louter mRna-vaccins bij de jongere doelgroep ertoe ‘dat het covid-19-vaccinatieprogramma zo snel en effectief mogelijk wordt uitgevoerd’.

De raad zegt dat er ruimte is ontstaan om deze keuze te maken en daarmee om het vaccin van Janssen niet meer te gebruiken. Het aantal coronabesmettingen daalt hard en er zijn volop vaccins beschikbaar van Moderna en Pfizer. Ongeveer 90 procent van de verwachte leveringen bestaat uit die vaccins. Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) kondigde woensdagmiddag aan het advies van de gezondheidsraad over te nemen, ook omdat er genoeg Pfizer- en Modernavaccins beschikbaar zijn.

Mensen die nu al een prikafspraak voor een Janssen-vaccin hebben staan, kunnen die verzetten. De Jonge gaat nog onderzoeken of het mogelijk is om mensen die nog aan de beurt moeten komen voor een vaccin vrijwillig te laten kiezen voor Janssen.

De Janssen-vaccins zijn volgens de Gezondheidsraad wel degelijk veilig, en zijn ook terecht ingezet tot nu toe, maar de mRna-vaccins geven een hogere beschermingsgraad en minder bijwerkingen. Zo lijkt de combinatie van bloedstolsel en een laag aantal bloedplaatjes – de beruchte, maar zeldzame bijwerking waardoor het AstraZeneca-vaccins alleen bij 60-plussers wordt gebruikt – ook bij Janssen voor te komen. Bij vrouwen tussen de 30 en 39 jaar gebeurt dat ongeveer bij 1 op de 80 duizend vaccinaties.

Vertraging

Het overnemen van het advies betekent opnieuw een vertraging in het vaccinatieprogramma. Het ministerie ging ervan uit dat tot eind juni ongeveer 1 miljoen prikken met Janssen zouden worden gezet. Volgens de Gezondheidsraad en De Jonge bedraagt de extra vertraging één week. Minister De Jonge spreekt zelfs van ‘een paar dagen’.

De raad betoogt dat die vertraging niet zal leiden tot meer ziekenhuisopnamen. Sterker nog, door de hogere beschermingsgraad van de vaccins van Pfizer en Moderna, zo blijkt uit modellen van het RIVM, zal het aantal ziekenhuisopnamen juist sterker dalen als alleen die vaccins worden gebruikt.

Voordeel

Het grote voordeel van Janssen is dat er maar één prik van nodig is. Daarom adviseert de Gezondheidsraad het vaccin wel te blijven gebruiken bij moeilijk bereikbare groepen, zoals dak- en thuislozen. Bij hen is het maken van een herhaalafspraak voor een tweede prik ingewikkeld.

Tot nu toe is het Janssen-vaccin ingezet voor zorgpersoneel, daklozen en mensen uit de geboortejaren 1967, 1968 en 1976. De Gezondheidsraad adviseert om nu niet de inzet van het vaccin voor die jaren te stoppen.

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister ook gekeken of AstraZeneca misschien toch ook voor 60-minners zou kunnen worden ingezet. Dat zou niet verstandig zijn, vindt de raad.