Vervoersbedrijven slepen staat voor de rechter wegens NS-dominantie op het spoor

Incheck-paaltjes van Arriva en NS op Arnhem Centraal. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het kort geding is een nieuwe escalatie in het conflict over de spoorconcessie, de vergunning om op het spoor te mogen rijden. Die wordt sinds jaar en dag onderhands gegund aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). Daardoor kunnen er geen andere partijen meedingen. Ook de volgende concessie (2025-2034) gaat wat het kabinet betreft weer naar de NS, wier aandelen volledig in handen zijn van de staat.

Maar volgens concurrerende vervoersbedrijven is dat verboden. Het gaat om Arriva, Transdev (Connexxion), Keolis, QBuzz en EBS – verenigd in de Federatie van Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). Ze menen dat het kabinet eerst had moeten polsen of ook andere partijen de treinverbindingen wilden exploiteren. Bij hen is de animo groot: de FMN-vervoerders rijden nu een klein aantal regionale lijnen in onder meer Groningen, Overijssel, Gelderland en Limburg, volgens spoorbeheerder ProRail zo'n 5 procent van de markt. De bedrijven willen uitbreiden naar Brabant, Zeeland en Noord-Holland.

Eigen interpretatie wetgeving

Het is niet voor het eerst dat vervoersbedrijven de staat voor de rechter slepen. Ook in november 2020, nadat het kabinet de intentie had uitgesproken de concessie niet openbaar aan te besteden, diende een kort geding. Daar bleek dat het kabinet en de bedrijven ieder een eigen interpretatie hebben van Europese wetgeving. De rechter oordeelde ‘onvoldoende houvast’ te hebben om ‘vergaande oordelen te vellen’ en verwees door naar Europese Hof van Justitie.

Maar de omstandigheden zijn veranderd: onlangs werd bekend dat ook de Europese Commissie fel gekant is tegen de onderhandse concessie. Eurocommissaris Adina Vălean beschouwt een gunning aan de NS als een ‘ernstig risico op overtreding van het Europees recht’, schreef ze in juli aan het kabinet. Brussel draagt Nederland op andere bedrijven bij de aanbesteding te betrekken. Dat moet het doen via een zogeheten marktverkenning. Doet het dat niet, dan dreigt de Commissie met een rechtszaak die ‘aanzienlijke juridische en financiële consequenties’ kan hebben als Nederland verliest, aldus Vălean.

Kabinet komt bedrijven niet tegemoet

De vervoerders – gesterkt door de Commissie – starten nu opnieuw een civielrechtelijk kort geding. Ze spreken daarin van een ‘moedwillige omzeiling’ van de wet. De dagvaarding ploft komende week op de mat bij het ministerie. Ze eisen dat de concessieverlening wordt gestaakt, tot de marktverkenning is uitgevoerd.

Een woordvoerder van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) wil niet reageren op de dagvaarding. Het verwijst naar een kamerbrief van vorige week, waarin de staatssecretaris herhaalt dat het de eis van Europese Commissie en de bedrijven naast zich neerlegt. ‘Ik ben van mening dat uit PSO-verordening en Europese jurisprudentie geen juridische verplichting kan worden afgeleid om na te gaan, via een marktanalyse, of deze treindiensten door andere vervoerders kunnen worden geleverd.’

Aanstaande dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over de kwestie.

In een eerdere versie van dit stuk stelde een woordvoerder van het ministerie dat het niet van plan is om de bedrijven tegemoet te komen. Dat berust op een misverstand: het ministerie wenst alleen in algemene zin te reageren, en niet op de dagvaarding.