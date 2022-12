Vervoersbedrijven halen bakzeil: rechter houdt monopoliepositie NS intact

Een trein van vervoerder Arriva ter hoogte van het Groningse Ter Horn, op weg naar Leeuwarden. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dat oordeelt de rechtbank Den Haag dinsdagochtend in een kort geding, aangespannen door een aantal vervoersbedrijven die al jaren klagen over de positie van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Hoewel het spoorbedrijf is verzelfstandigd – en dus op papier niet verschilt van andere vervoersbedrijven – geniet de NS nog altijd een voorkeursbehandeling van de overheid.

Dat is het zichtbaarst bij het toekennen van de spoorconcessie, de vergunning om het grootste deel van het spoor te berijden. Die wordt consequent onderhands aan de NS gegund. Ook de volgende concessie gaat wat het kabinet betreft weer naar het spoorbedrijf. Daardoor blijft de NS van 2025 tot 2034 opnieuw gevrijwaard van concurrentie.

Dat is oneerlijk, vinden concurrerende vervoersbedrijven, die een rechtszaak aanspanden tegen de staat. Het gaat onder meer om Arriva, Transdev (Connexxion), Keolis, Qbuzz en EBS, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). Ook AllRail, de vereniging die Europese vervoersbedrijven zoals FlixBus vertegenwoordigt, heeft zich bij de zaak gevoegd. De bedrijven krijgen steun uit onverwachte hoek: ook de Europese Commissie is fel gekant tegen de onderhandse gunning.

Tijdens het kort geding eisten de vervoersbedrijven dat het de staat werd verboden om de concessie aan de NS voort te zetten. Het kabinet zou ook andere bedrijven bij een openbare aanbesteding moeten betrekken. De kortgedingrechter verwerpt deze eisen.

Europese regelgeving onduidelijk

De rechtbank acht het ‘zeker niet ondenkbaar’ dat het kabinet ‘niet overeenkomstig het EU-recht heeft gehandeld’. Toch heeft het ‘onvoldoende houvast’ om ‘vergaande oordelen te vellen’. Zo wijst het op de onduidelijkheid wat betreft de interpretatie van sommige Europese wetgeving. ‘De discussie over de vraag hoe de PSO-verordening (regelgeving omtrent openbaar vervoer, red.) moet worden geïnterpreteerd, is nog niet beslecht door de hoogste instantie, het Hof van Justitie van de Europese Unie.’

Dat is vrijwel een identieke uitspraak als in 2020, toen de vervoersbedrijven een vergelijkbare zaak aanspanden tegen de staat. Ook toen oordeelde de rechter dat het geen uitspraak kon doen vanwege onduidelijkheid over de Europese regelgeving.

Des te opvallender is dat beide rechters zelf niets hebben gedaan om een einde te maken aan die onduidelijkheid. Dat konden zij doen door het stellen van zogenoemde ‘prejudiciële vragen’ aan het Hof van Justitie, wat de betwiste passages zou kunnen ophelderen. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is dat een ‘autonome beslissing van de rechter’. ‘Er bestaat geen verplichting om zulke vragen te stellen.’

Bodemprocedure

Een einde aan het conflict is nog altijd niet in zicht. Op 27 maart 2023 treffen de vervoersbedrijven en de staat elkaar opnieuw in de rechtszaal. Dan wordt de kwestie weer behandeld, ditmaal in een bodemprocedure. Ook overwegen de bedrijven een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, aldus de woordvoerder van FMN.

Ondertussen blijft ook de Europese Commissie druk uitoefenen op het kabinet. Het dreigt met juridische procedures als het kabinet geen andere bedrijven bij een openbare aanbesteding betrekt. Eurocommissaris Adina Vălean (Transport) waarschuwde afgelopen zomer voor ‘aanzienlijke juridische en financiële consequenties’ voor zowel de Nederlandse staat als de NS.