Vervoersbedrijven Europa over het Nederlandse spoor: ‘De reiziger is veroordeeld tot de NS of de auto’

De landsadvocaat geeft aan dat een open markt desastreus is voor de kwaliteit van het spoornetwerk. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Broodjes en een kop koffie in de trein, gereserveerde zitplekken, goedkopere staanplaatsen, tientallen nachttreinen: het is het lonkend vergezicht dat Arthur Kamminga dinsdag schetst in de rechtbank Den Haag. Maar dat gebeurt alleen als de Nederlandse spoormarkt wordt opengesteld voor andere partijen, waarschuwt de vertegenwoordiger van AllRail, dat Europese vervoersbedrijven als Flixbus vertegenwoordigt. En dat is op dit moment niet het geval. ‘De Nederlandse reiziger heeft nu helemaal niets te kiezen. Die is veroordeeld tot de NS of de auto.’

Steeds meer vervoersbedrijven mopperen op de positie van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Hoewel het spoorbedrijf is verzelfstandigd – en dus op papier niet verschilt van andere bedrijven – geniet de NS nog altijd een voorkeursbehandeling van de overheid.

Dat is het meest zichtbaar bij het toekennen van de spoorconcessie, de vergunning om het grootste deel van het spoor te berijden. Die wordt consequent onderhands aan de NS gegund. Ook de volgende concessie gaat wat het kabinet betreft weer naar het spoorbedrijf. Daardoor blijft de NS tot 2034 opnieuw gevrijwaard van concurrentie.

‘Gelijk speelveld’

Daar moet een einde aan komen, vinden concurrerende vervoersbedrijven, die een kort geding aanspanden tegen de staat. Het gaat onder meer om Arriva, Transdev (Connexxion), Keolis, Qbuzz en EBS – verenigd in de Federatie van Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). Ook AllRail heeft zich namens haar leden bij de rechtszaak gevoegd. Zij stellen dat de overheid de concessie niet onderhands mag gunnen.

De bedrijven hebben steun uit onverwachte hoek: ook de Europese Commissie maakt zich ‘grote zorgen over de wettigheid’ van de gunning. Zij eist dat het kabinet andere bedrijven bij de aanbesteding betrekt in de vorm van een zogenoemde marktverkenning, waarbij iedere vervoerder zijn diensten kan aanbieden.

Omdat het kabinet blijft weigeren, treffen de betrokkenen elkaar dinsdagochtend in de rechtszaal. Daar blijkt dat de regering en de NS diametraal tegenover de vervoersbedrijven staan. De bedrijven eisen dat het kabinet de markt opent, en beroepen zich op Europese regelgeving en het oordeel van de Europese Commissie. Bovendien levert concurrentie een beter product op voor de treinreiziger, zo klinkt het.

Meer vervoerders op het spoor hoeft geen sof te zijn voor de NS, benadrukt de advocaat namens de FMN. Diederik Schrijvershof: ‘De NS heeft nu de beste papieren en een gigantische voorsprong. Als zij straks een goed bod doen, kunnen ze een heleboel lijnen blijven rijden. We willen alleen een gelijk speelveld.’

‘Miljardeninvestering’

De landsadvocaat, die het kabinet vertegenwoordigt, claimt op zijn beurt dat een open markt desastreus is voor de kwaliteit van het spoornetwerk. ‘Het ministerie heeft nu invloed op de frequentie van het aantal treinen, de overstaptijd en zittijd. In een open markt is geen enkel sturingsmechanisme om die kwaliteit te garanderen.’ Ook noemt hij het een ‘absurde stelling’ dat concurrenten van de NS voldoende ‘slagkracht en materieel’ hebben om de Nederlandse reizigers te bedienen. Dat vraagt immers om een ‘miljardeninvestering’.

Dit tot groot ongenoegen van de FMN-advocaat, die zijn hoofd op tafel laat vallen. ‘Eerst werden we buiten de deur gehouden, omdat we als Europese vervoersbedrijven de Nederlandse markt zouden overnemen. En nu wordt gezegd dat onze zakken niet diep genoeg zijn. Ik leef in een soort grap. Nederland is een Gallisch dorpje, terwijl zestien Europese landen al een open markt hebben.’

Wat als er nu grote belangstelling is om op het Nederlandse spoor te rijden, vraagt de rechter de landsadvocaat. Gaat de staat daar dan iets mee doen? ‘Nee, daar hoeft de staat niets mee’, klinkt het antwoord. De advocaat van FMN heft zijn handen in de lucht, als gebaar van onmacht. ‘Wij zijn aan de goden overgeleverd.’ Vervolgens richt hij zich tot de rechter: ‘De seinen staan op rood en toch wil het ministerie dat de NS koste wat het kost blijft rijden. Dit monopolie moet acuut worden beëindigd en daar heb ik u voor nodig.’

Over twee weken volgt de uitspraak.