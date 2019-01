Vervelende of agressieve medereiziger? NS-klant kan straks overlast melden per sms

Na de invoering van toegangspoortjes op de stations, SOS-zuilen op de perrons, camera’s in de treinen, stationsverboden en bodycams voor zijn veiligheidsteams zet de NS nu het laatste middel in tegen reizigers die overlast geven: andere reizigers. Dit voorjaar beginnen de spoorwegen een proef waarbij passagiers in de trein of in het station via een sms of Whatsapp melding kunnen maken van hinder, vandalisme en agressie. De proef moet uitwijzen of het melden van overlast ertoe leidt dat reizigers zich prettiger voelen in de trein.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) kondigt het experiment aan in een brief aan de Tweede Kamer. Ze stelde het Treinalert zelf in 2016 voor, toen ze nog parlementslid was voor D66. In een debat over de aanpak van agressieve reizigers in het openbaar vervoer keerde Van Veldhoven zich tegen suggesties van onder meer de VVD om conducteurs uit te rusten met pepperspray. ‘Dat is een heilloze weg’, aldus de D66’er destijds. ‘Ik wil vooral dat de politie snel beschikbaar is en dat reizigers via een sms agressie in de trein en op de stations kunnen melden.’

Pizza

Op dit moment moeten reizigers die incidenten in de trein willen aangeven, op zoek naar de conducteur. Die waarschuwt per mobiele telefoon de centrale meldkamer in Utrecht. De passagier in nood kan ook bellen met 112. De centrale meldkamer achter dit alarmnummer neemt dan contact op met Utrecht. Dan wordt bekeken of de NS een service- en veiligheidsteam in de buurt heeft, of dat er assistentie nodig is van de politie.

Volgens een woordvoerder van de NS moeten de komende maanden nog allerlei details worden ingevuld. De staatssecretaris wil volgens haar Kamerbrief anonieme meldingen mogelijk maken. De NS spreekt liever van discreet melden, zoals bioscoopbezoekers dat nu ook al kunnen. De proef moet uitwijzen of er niet teveel nepmeldingen worden gedaan uit baldadigheid. De NS heeft daar al wat ervaring mee dankzij de SOS-zuilen die op de meeste van de vierhonderd stations staan. ‘Er wordt nogal eens een pizza besteld. In de praktijk komen serieuze incidenten niet eens zo vaak voor.’

Wederspanningheid

De afgelopen jaren was er vooral aandacht voor agressie tegen het personeel op de trein. In het jaarverslag van de NS over 2017 wordt melding gemaakt van 642 meldingen van gevallen waarin personeel op de trein of op de perrons in de knel kwam, tegen 690 in 2016. Dat varieert van lichamelijk geweld (242 keer), trekken en duwen (212), bespugen (74), dreiging met wapen (15), aanranding (2) en een categorie die de spoorwegen aanduiden met ‘wederspannigheid’ (97). Dat staat voor ‘verzet met geweld of bedreiging met geweld tegen een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn functie’.

De cijfers voor 2018 ontbreken nog, maar in december maakten de spoorwegen wel bekend dat de invoering van toegangspoortjes op 80 van de 400 stations heeft geleid tot minder incidenten in de trein. Die namen van 280 af naar 203. Zwartrijden en agressie tegen personeel vallen volgens de NS vaak samen. Of de problemen zich hebben verplaatst naar de stations is nog niet duidelijk. ‘Op zich kan personeel op stations sneller hulp inroepen’, aldus de zegsman. Uit de halfjaarcijfers die in augustus bekend werden gemaakt, blijkt dat de gesloten toegangen het veiligheidsgevoel van de reizigers licht heeft laten stijgen, met 2 procent naar 90 procent.