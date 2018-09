Vervanger Lula heeft weinig charisma

De vervanger van de gedetineerde oud-president lijkt niet op zijn voorganger. De vraag is of hij wordt geaccepteerd door de kiezers.

Fernando Haddad verlaat een truck na een campagnespeech. Foto AP

Fernando Haddad is door Inácio Lula da Silva gezonden om Brazilië weer gelukkig te maken. Althans, dat is de boodschap die de Arbeiderspartij PT sinds dinsdag probeert te verspreiden: ‘Een stem op Haddad, is een stem op Lula.’ Maar de intellectuele Haddad lijkt in niets op de charismatische volksheld, en de vraag is hoeveel van Lula’s fans hem als vervanger accepteren.

Op 7 oktober zijn de verkiezingen in Brazilië. Oud-president Lula stelde zich kandidaat voor de PT. Bijna 40 procent van de bevolking was van plan op hem stemmen. Maar de linkse politicus zit een gevangenisstraf uit wegens corruptie en het electorale hof heeft verkiezingsdeelname verboden. De PT had tot dinsdag de tijd om een andere kandidaat te presenteren. Op het laatste nippertje is Fernando Haddad (55) naar voren geschoven. Haddad was tot dinsdag Lula’s vicepresidentskandidaat, zijn benoeming komt dus niet als een verrassing. Maar het lijdt geen twijfel wie aan de knoppen zit: ‘Lula blijft kandidaat, via Haddad’, zei Lindbergh Farias, PT-leider in de Senaat. ‘Haddad gaat samen met Lula regeren.’

Weinig gemeen

De twee mannen hebben weinig met elkaar gemeen. Lula groeide op in armoede, werd fabrieksarbeider, en groeide uit tot nationaal vakbondsleider. Hij is een begenadigd spreker en weet zijn publiek vaak tot tranen toe te roeren. Haddad daarentegen komt uit de hogere klasse van São Paulo. Hij studeerde rechten, economie en filosofie, met de theorieën van Karl Marx als rode draad. Hij is een bedachtzame academicus, en heeft moeite met de jip-en-janneketaal die Lula groot maakte.

Als Lula in 2003 aan zijn eerste presidentstermijn begint, gaat Haddad als ambtenaar aan het werk op het ministerie van Planning. De slimme Haddad valt op bij de PT-top, en wordt in 2005 minister van Onderwijs. In 2012 schuift Lula hem naar voren als kandidaat voor het burgemeesterschap van São Paulo. Haddad wint, en shockeert de auto-minnende Paulistanos door de stad vol te bouwen met fietspaden en busbanen.

Haddad verbruit het in São Paulo ook bij het traditionele PT-electoraat. Hij komt weliswaar met moderne sociale programma’s voor crackverslaafden en daklozen, maar heeft te weinig aandacht voor de werkende armen. In 2016, als Haddad voor herverkiezing gaat, wordt hij keihard afgestraft door de kiezers.

Veilige keuze

Desondanks heeft Lula Haddad opnieuw naar voren geschoven. De academicus was niet de eerste keuze, wel de veiligste. Veel andere PT-kopstukken zitten tot hun nek in corruptieschandalen. Ook tegen Haddad is een aanklacht ingediend. Hij zou illegale financiering hebben geaccepteerd tijdens zijn campagne in 2012. Een rechter beoordeelt nu of er voldoende grond is voor een zaak. Maar een eventuele strafzaak komt hoe dan ook te laat om Haddads kandidatuur te beïnvloeden.

Haddad en de PT hebben nu nog ruim drie weken de tijd om de fans van Lula ervan te overtuigen dat Haddad hun stem waard is. Haddad maakt alleen kans als hij zich presenteert als marionet die door Lula is gestuurd. Als hij die rol met verve speelt, is de kans reëel dat hij de tweede ronde haalt.