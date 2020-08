Vertrouwen op gezond verstand staat centraal bij Britse zelfisolatie, maar quarantaine leidt bij reizigers tot paniek

Een passant in Londen draagt voor de veiligheid een mondkapje. Beeld AFP

De regering-Johnson had donderdagavond besloten om beide landen – samen met Malta, Turkije, Monaco en Aruba – van de lijst ‘veilige landen’ te halen. Daarbij wijst Londen erop dat het aantal besmettingen in genoemde landen te snel groeit of te hoog is om vrij reizen te continueren.

De maatregel heeft tot paniek geleid bij een groot deel van de 150 duizend Britse vakantiegangers in Frankrijk. Velen onder hen hebben hun vakantie onderbroken, om te ontdekken dat er amper meer plekken vrij waren in de Kanaaltunnel of op de veerboten. Tarieven voor vliegreizen schoten omhoog. Een Engelse journalist omschreef het als een moderne versie van de Evacuatie van Duinkerken. De Franse regering is ziedend en heeft tegenmaatregelen aangekondigd.

Als tegenreactie heeft Nederland inmiddels dezelfde maatregel aan de Britten opgelegd. Met deze acties maakt de regering-Johnson geen vrienden op het vasteland. Eerder al zorgde een plotselinge quarantaine voor reizigers uit Spanje voor paniek en ergernis. Opvallend was dat de Britse regering de maatregel bekendmaakte op de dag waarom een schandaal omtrent een dubieuze beoordeling van eindexamens naar buiten kwam, een zaak die zelfs de positie van de minister van Onderwijs heeft doen wankelen.

Groene lijst

In juni had Londen al een quarantaine voor alle binnenkomende reizigers ingesteld, maar enkele weken later kwamen Nederland en andere Europese landen op een groene lijst te staan. De quarantaine behelst dat mensen bij aankomst het adres moeten achterlaten waar ze in zelfisolatie gaan. Als ze dat niet hebben, wordt er een hotel geregeld. Op het niet verstrekken van contactgegevens staat een boete van 100 pond (ruim 110 euro); op het niet nakomen van de quarantaine het tienvoudige. Controle vindt steekproefsgewijs plaats.

Uit cijfers is eind juli gebleken dat in zeven weken tijd één persoon is beboet voor het schenden van het huisarrest. De Britse regering gaat ervan uit dat mensen zich eraan houden, een vertrouwen dat volgens een regeringswoordvoerder amper beschaamd wordt. Vertrouwen in de burger lijkt ook aan de basis te liggen van de opdracht tot zelfisolatie voor degenen die coronasymptomen ondervinden of bij wie een besmetting is vastgesteld. Er is geen boete voor lieden die toch de hort op gaat.

Dat is amper te handhaven en de regering vertrouwt erop dat mensen verstandig genoeg zijn.