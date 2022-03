Vertrouwen in politiek, na piek in 2020, gedaald – politie en rechters meest betrouwbaar geacht

Politie kan op veel vertrouwen van de Nederlandse bevolking rekenen. Beeld Joris van Gennip

Dit blijkt uit de nieuwste resultaten van een steekproef die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks uitvoert. Het vertrouwen van Nederlanders in instituties is de afgelopen jaren toegenomen. In 2020, het jaar dat de coronacrisis begon, was daarbij een kortstondige piek in vertrouwen in de politiek te zien.

Tussen 2012 en 2016 gaf gemiddeld 35 procent van de respondenten aan ‘heel veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer. In 2021 lag dat vertrouwenspercentage op 42. In de piek van 2020 lag het percentage op ruim 53 procent. Het vertrouwen in politici en in ambtenaren vertoont vergelijkbare trends.

Overheidsingrijpen

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de waargenomen trends. Uit eerder onderzoek, onder meer van Ipsos en in het rapport De laag-vertrouwensamenleving, blijkt dat het overheidsingrijpen aan het begin van de coronacrisis tot een forse stijging in vertrouwen leidde. Het vertrouwen zakte vervolgens weer in, mede door ontevredenheid over de corona-aanpak, de toeslagenaffaire en de langdurige formatie.

De politie en rechters kunnen van alle instituties op het meeste vertrouwen rekenen (beide 79 procent in 2021). Het vertrouwen hierin is de afgelopen drie jaar gestegen. Dat laatste geldt ook voor het leger en de pers, die het vertrouwen hebben van respectievelijk 72 procent en 46 procent van de respondenten.

Vertrouwen in medemens

Verder nam het vertrouwen in de EU de afgelopen tien jaar sterk toe. Gaf in 2012 nog 38 procent van de respondenten aan hier vertrouwen in te hebben, vorig jaar was dit 53 procent. Ook het percentage dat de medemens vertrouwt, steeg de afgelopen jaren, tot 66 procent vorig jaar.

Doordat het CBS sinds 2012 dezelfde vragenlijst gebruikt, is dit onderzoek goed bruikbaar om veranderingen in vertrouwen door de tijd te volgen. Het CBS corrigeert voor verschillen tussen de groep respondenten en de samenleving als geheel, bijvoorbeeld in leeftijd, geslacht en inkomen, wat tot representatievere resultaten leidt.