Vertrekkende Republikeinse gouverneur Wisconsin keurt wet goed die de macht van zijn Democratische opvolger inperkt

Een en ander houdt in dat enkele bevoegdheden van de gouverneur en ondergouverneur worden verschoven naar het parlement, waar de Republikeinen het voor het zeggen hebben. De wet was een ideetje van de Republikeinen in het parlement.

Dat ze het daar voor het zeggen hebben, hebben ze te danken aan een eerder goed idee: gerrymandering. Als je de kiesdistricten op een slimme manier tekent, kun je met een minderheid van de stemmen toch een meerderheid in het parlement krijgen. De Republikeinen kregen in Wisconsin in november 46 procent van de stemmen, wat 63 van de 99 zetels opleverde.

Nu verschuift de macht (althans, een stukje daarvan) dus van een functionaris die een meerderheid van de kiezers achter zich heeft gekregen naar een stel functionarissen dat de minderheid van de kiezers achter zich heeft gekregen.

Dat leidde tot grote woorden, afgelopen week. De Republikeinen schieten ‘in de volledige autoritaire modus’, schreef de progressieve columnist Paul Krugman in The New York Times. De Republikeinen ‘keren zich tegen de democratie’, schreef de conservatieve columnist Max Boot in The Washington Post.

Scott Walker vond het allemaal maar ‘hype en hysterie’, twitterde hij zaterdag. Volgens hem verandert er ‘in de basis niets’ aan de macht van de gouverneur. Ja, er was volgens Walker een wet gekomen om in de basis niets te veranderen.

Signed Senate Bills 883, 884, & 886 into law in Green Bay. Despite all the hype and hysteria out there, these bills do nothing to fundamentally diminish executive authority. The bottom line is the new gov. will cont. to be one of the most powerful chief executives in the country. pic.twitter.com/lBvfJt1ZzX