Vertrekkende Gert-Jan Segers waarschuwt de Kamer: ‘Zonder samenwerking is dit een rijk in verval’

Gert-Jan Segers krijgt een bos bloemen van zijn opvolger Mirjam Bikker als fractievoorzitter van de ChristenUnie tijdens zijn afscheid in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Via zijn brief, voorgedragen door Bergkamp, sprak hij een volle Tweede Kamer voor de laatste maal toe. Segers sprak over de unieke werkplek die de Kamer is. Met bodes, griffiers, maar ook collega-Kamerleden die elkaar overal tegen het lijf kunnen lopen. Een dorps gevoel, dat de Kamer volgens Segers dreigt te verliezen.

De verruwing en verharding in de Tweede Kamer, soms enkel om een knetterend filmpje voor de sociale media te kunnen opnemen, kan tot verharding in de maatschappij leiden. ‘Als het hier niet lukt om fatsoenlijk en vreedzaam met elkaar om te gaan, dan is het een kwestie van tijd voordat het buiten ook fout gaat.’ De ‘hyperactieve politiek’, waar de Kamer soms drukker met zichzelf bezig lijkt te zijn dan het oplossen van problemen van de burgers in het land, zal Segers niet missen.

Compromis

Ruim tien jaar was Segers Kamerlid, waarvan zeven jaar partijleider. Onder zijn leiderschap loodste hij zijn partij naar twee kabinetsdeelnames. Tweemaal met de VVD en D66, liberale partijen die vooral op medisch-ethisch vlak mijlenver van de ChristenUnie afstaan.

In de ruim tien jaar dat hij Kamerlid was, heeft hij gezien hoe de politiek veranderde. Het idee dat een partij bestuursverantwoordelijkheid neemt en compromissen sluit die soms moeilijk uit te leggen zijn aan de achterban, maar wel bij de Nederlandse coalitiepolitiek horen, staat volgens Segers onder druk. ‘Het compromis wordt gezien als politiek verraad.’ In deze termen denken over samenwerking is volgens Segers funest voor het onderling vertrouwen. ‘Naar mijn gevoel staat onze democratie op een kruispunt. Ofwel wij blijven met al onze onderlinge verschillen in staat tot politieke samenwerking, ofwel wij worden een rijk in verval. En de keus is aan ons.’

Verdiensten

Vanuit Vak K luisterden vicepremier Carola Schouten en VVD-minister Dilan Yesilgöz (Justitie) aandachtig naar zijn woorden. Met VVD’er Yesilgöz trok Segers geregeld samen op in zijn strijd tegen antisemitisme. Zulke partij-overstijgende samenwerking zegt hij te gaan missen. ‘Deze ambachtelijke samenwerking leverde concrete resultaten en vriendschappen voor het leven op.’

Segers hoopt dat de Kamer de komende jaren zonder hem de onderlinge verschillen kan overwinnen. Zijn Kamerzetel wordt overgenomen door Nico Drost, die in 2019 al even kort tijdelijk Kamerlid was, als vervanger van Stieneke van der Graaf. Segers’ plek als leider en fractievoorzitter van de ChristenUnie wordt overgenomen door Mirjam Bikker. Segers: ‘Ik ken nu mijn eigen plek: de stilte.’

Voor zijn verdiensten als Kamerlid is Segers dinsdag benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.