Vertrekkende Amerikaanse generaal waarschuwt voor burgeroorlog in Afghanistan

Her en der worden lokale milities opgericht in reactie op de opmars van de Taliban. Miller vreest een burgeroorlog als deze milities onderling slaags raken. Beeld AP

Miller erkende dat het naderende vertrek van de Amerikaanse troepen en hun westerse bondgenoten het moreel van de Afghaanse regeringstroepen geen goed heeft gedaan. Volgens Miller is de situatie ‘ernstig’, nu de streng islamitische Taliban in grote delen van het land oprukken.

Het was de afspraak dat de Taliban in de aanloop naar het vertrek van de Amerikanen besprekingen zouden houden met de Afghaanse regering over de vorming van een overgangsbewind. Maar in plaats daarvan hebben de Taliban in tal van provincies een offensief gelanceerd tegen de veiligheidstroepen van de regering.

Taliban rukken op

Volgens deskundigen beheersen de Taliban nu bijna de helft van de 370 districten in het land en rukken ze steeds verder op. Taliban-strijders vielen dinsdag de strategisch gelegen stad Ghazni aan, die langs de weg van de hoofdstad Kabul naar Kandahar in het zuiden ligt. Maar zij stuitten op fel verzet van de regeringstroepen.

Eerder namen de Taliban al een stad in de provincie Wardak in, waardoor zij de controle krijgen over een deel van de hoofdweg naar Kandahar. Op die manier proberen zij langzamerhand de hoofdstad Kabul in te sluiten.

Vanuit de provincie Kunduz, waar van 2011 tot 2013 een contingent Nederlandse militairen gelegerd was, komen meldingen dat duizenden gezinnen op de vlucht zijn geslagen na gevechten tussen de Taliban en regeringstroepen.

Dreigende burgeroorlog

Miller zei volgens The Washington Post bang te zijn dat Afghanistan in een burgeroorlog verzeild raakt als de lokale milities die her en der in het land door etnische groepen worden opgericht om tegen de Taliban te vechten, onderling slaags raken. Dat gebeurde ook na de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Afghanistan in 1989.

Volgens Miller is het ook hoog tijd dat de de regering van president Ashraf Ghani en rivaliserende politici in Kabul één front vormen om het hoofd te bieden aan de dreigende opmars van de Taliban.

President Ghani was afgelopen week in Washington voor gesprekken met president Biden. Die zegde hem militaire en financiële hulp toe, maar maakte hem duidelijk dat zijn besluit vast staat: uiterlijk 11 september, twintig jaar na de terreuraanslagen van 9/11, zijn alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan verdwenen.