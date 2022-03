Vertrekken fabrieken straks naar landen zonder streng klimaatbeleid? EU wil dat voorkomen met CO2-heffing

Staalproductie bij Tata Steel. Beeld ANP

EU-lidstaten willen de uitstoot van broeikasgassen fors terugdringen, maar aan bijvoorbeeld duurzaam staal hangt een prijskaartje. De vrees is dat Europese producenten zullen worden benadeeld ten opzichte van bedrijven buiten de Europese Unie, of zullen vertrekken naar landen waar ze meer mogen uitstoten. Daar zou het klimaat weinig mee opschieten. De nieuwe CO 2 -heffing moet dit prijsverschil compenseren.

De Carbon Border Adjustment Mechanism, zoals de heffing is gedoopt, heeft alleen nog betrekking op de import van cement, kunstmest, staal, ijzer, aluminium en elektriciteit. Dit zijn producten waar een relatief hoge uitstoot van broeikasgassen mee gemoeid is.

De volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement moeten hun oordeel over het wetsvoorstel nog uitspreken. Het parlement zal er naar verwachting op 11 mei over stemmen en vervolgens met de ministers onderhandelen om samen tot een eindakkoord te komen.

Klimaatmuur

Deze ‘klimaatmuur’ is een belangrijk onderdeel van een omvangrijk pakket klimaatmaatregelen die de Europese Commissie in juli presenteerde. Doel is de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent terug te dringen in 2030 ten opzichte van 1990.

Er zijn nog enkele kwesties waar de ministers verder over moeten onderhandelen. Een cruciaal punt is de vraag wat er nu moet gebeuren met de gratis emissierechten die Europese bedrijven momenteel ontvangen.

Europese bedrijven moeten deze uitstootrechten opkopen om CO 2 te mogen uitstoten, zodat vervuilen geld kost. Nu krijgen ze een deel van deze rechten gratis, om te voorkomen dat ze het afleggen tegen concurrenten elders in de wereld. Aangezien de nieuwe heffing precies dit probleem moet oplossen, zouden de gratis rechten uiteindelijk moeten verdwijnen. De ministers zijn het nog niet eens over de snelheid waarmee dit moet gebeuren.

Mohammed Chahim, die zich als Europarlementariër van de PvdA over de nieuwe heffing buigt, zegt dat hij pas voor het voorstel zal stemmen als die een duidelijk plan bevat over het afbouwen van deze gratis emissierechten. Wel is hij ‘aangenaam verrast’ door de snelheid waarmee de ministers het eens zijn geworden.

Een ander punt waarover de ministers het nog niet eens zijn, is hoe het moet met de export naar landen buiten de EU. Daar kunnen Europese producten nog wel duurder zijn als gevolg van de milieuregels. De ministers willen mede hierom afspraken maken over strengere milieuregels met landen buiten de Unie.