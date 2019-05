Vertrek Harbers nakende na geblunder op eigen ministerie

Goedemiddag,

Het is een dag van uitersten op het Binnenhof. Terwijl de CDA-fractie met luid applaus Pieter Heerma als nieuwe leider onthaalde voor de resterende regeerperiode van het kabinet-Rutte III, zinspeelde Mark Harbers op een spoedig vertrek als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Geblunder op zijn eigen ministerie lijkt hem fataal te worden.

NIEUWS VAN DE DAG

Blunderend ministerie nekt Harbers

‘Ik ga ervan uit dat dit mijn laatste debat in deze functie zal worden.’

Uiterlijk onbewogen kondigde Mark Harbers vanmiddag terloops zijn nakende vertrek aan. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid had zich nog zo voorgenomen geen vragen van de pers te beantwoorden en het bij zijn eigen verklaring te houden, maar liet zich bij het weglopen toch verleiden tot een reactie. Ja, hij gaat waarschijnlijk weg. En mogelijk vandaag al, maar pas nadat hij verantwoording heeft afgelegd aan de Tweede Kamer.

Harbers’ aanstaande aftocht volgt op de commotie over de ‘weggemoffelde’ misdrijven door asielzoekers. Vorige week viel de Kamer over een rapport waarin wel misdrijven als winkeldiefstal en zakkenrollen expliciet waren vermeld, maar niet de veel ernstigere delicten als verkrachting en moord. Die waren onder het kopje ‘overig’ ondergebracht. Dat kwam door de gebruikte top-10 presentatie: geweldsmisdrijven komen veel minder vaak voor dan lichtere vergrijpen en vielen in het rapport daardoor buiten de top 10.

In eerste instantie zei Harbers dat ‘volstrekt onbedoeld’ het beeld is ontstaan dat criminaliteit van asielzoekers moet worden verdoezeld. Vandaag kwam hij daar op terug. De tekortkomingen in de presentatie van de misdaadcijfers zijn op verschillende momenten door medewerkers ‘wel degelijk gesignaleerd’. Toch pasten de ambtenaren het rapport niet aan.

Zo werd Harbers’ doodvonnis getekend door zijn eigen ministerie en wordt hij na Teeven, Opstelten en Van der Steur de vierde VVD’er die in korte tijd sneuvelt op Justitie en Veiligheid. Voor het zover is debatteert hij vanavond met de Kamer. Dat wordt een rondje prijsschieten voor FvD en PVV, twee dagen voor de Europese verkiezingen.

VERKIEZING VAN DE DAG

Heerma in voetsporen van vader

De nieuwe fractievoorzitter Pieter Heerma (CDA) tijdens de fractievergadering. Hij volgt Buma op die de Tweede Kamer verlaat en burgemeester van Leeuwarden wordt. Beeld ANP

Met een luid en lang applaus werd Pieter Heerma vandaag verwelkomd als de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Heerma (41), woordvoerder sociale zaken en een van de onderhandelaars die het regeerakkoord van Rutte-III in elkaar zetten, neemt het stokje over van Sybrand Buma, die burgemeester in Leeuwarden wordt. Het is de tweede Heerma aan het roer van het CDA: de eerste was Enneüs Heerma. Inderdaad de vader van Pieter.

Voor zover bekend bij Dagkoersen is het de eerste keer dat een mannelijke politicus in de voetsporen van zijn vader treedt als fractievoorzitter van dezelfde partij. Wel volgde dochter Lilian Marijnissen vader Jan op. Willem Drees jr. zat net als zijn vader een fractie voor in de Kamer, maar dan wel die van DS’70, en niet van de PvdA. Heerma doet het bij dezelfde partij als zijn vader. En dat terwijl wijlen Enneüs Heerma geen gelukkige tijd kende als fractieleider: in 1997 trad hij na drie jaar af nadat intern hevig aan zijn stoelpoten was gezaagd.

Het leidde niet tot verzuring in huize Heerma. ‘Dat het niet altijd voor de wind gaat, hoort er bij', zei zoon Pieter in 2012 tegen het AD. ‘Mijn vader was daar nuchter in. Hij is nooit verbitterd geweest na zijn vertrek. Thuis hangt bij mijn moeder nog steeds een tegeltje aan de muur met in het Fries: vóór de wind kan iedereen hard rijden.’’

Heerma benadrukte dat hij slechts tussenpaus is. ‘Het is vooral uit plichtsbesef’ dat hij nu de honneurs waarneemt tot aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen, die voor maart 2021 op de planning staan. Wie daarna de ware nieuwe leider wordt? In ieder geval lopen kroonprinsen Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge zich al warm.

UITSPRAAK VAN DE DAG

PVV verliest zaak ex-medewerker

De PVV moet een oud-medewerker 64 duizend euro betalen als compensatie voor structureel overwerk en misgelopen loon bij ziekte. Ook zit in het bedrag een vergoeding van 30 duizend euro voor ‘ernstig verwijtbaar handelen’ van de partij, die geen adequate maatregelen zou hebben getroffen om de werkdruk van de voormalig woordvoerder te verlichten. Dat is het gevolg van een uitspraak die het gerechtshof in Den Haag vandaag deed.

De vrouwelijke perswoordvoerder moest altijd beschikbaar zijn, ook ’s avonds en in het weekend. De vrouw raakte overwerkt en belandde daardoor uiteindelijk in een zware depressie. Toch bleef betaling van de gewerkte overuren uit. Zelf sprak de ex-medewerker van ‘typisch PVV-gedrag’. ‘Is er een probleem? Doen alsof het er niet is. En als het niet stopt, dan gewoon wat intimidatie gebruiken.’ Ook omschreef ze zichzelf als ‘blanke slavin’.

Tegen De Telegraaf zegt de PVV in een reactie dat het gaat om een arbeidsconflict van meer dan vier jaar geleden. ‘De rechter constateert bij beide partijen verwijtbaar handelen, waarbij wij als werkgever erkennen dat wij een grotere verantwoordelijkheid dragen.’ Maatregelen zouden zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

EN DAN NOG EVEN DIT

‘Baudet leest met oogkleppen op’

2019-05-14 14:38:52 DEN HAAG - Thierry Baudet na afloop van het wekelijkse vragenuur. ANP REMKO DE WAAL Beeld ANP

Thierry Baudet leest het oeuvre van Michel Houellebecq ‘met oogkleppen op’, constateert Houellebecq-vertaler Martin de Haan. Hij reageert op het essay van de hand van de FvD-leider dat gisteren de nodige ophef veroorzaakte. Daarin schaart Baudet zich achter vermeende opvattingen van Houellebecq en spreekt hij zijn afkeuring af over euthanasie, abortus en feminisme.

‘Hij kent het werk goed, maar trekt het één kant op’, zegt De Haan, dé Houellebecq-kenner van het Nederlandse taalgebied. ‘Dat krijg je als je een roman gebruikt om er politiek uit te destilleren.’

