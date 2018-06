Vertrek Beatrix Ruf was ‘noodlottig ongeval’

Het vertrek van Beatrix Ruf als directeur van het Stedelijk Museum in oktober 2017, na een publicatie over vermeende belangenverstrengeling, was een ‘vermijdbaar noodlottig ongeval met ernstige gevolgen voor het museum’.

Beatrix Ruf in 2014. Foto ANP

Dat blijkt uit een rapport dat twee onderzoekers schreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, die het museum subsidieert en eigenaar is van het museumgebouw en de collectie. De conclusies van de onderzoekers, oud-advocaat Sjoerd Eisma en oud-rechter Jan Peeters, worden door het Amsterdamse college van B en W omarmd.

Ruf nam ontslag nadat NRC Handelsblad op 13 oktober 2017 had bericht dat zij een eigen ‘kunstadviesbedrijf’ had waarmee zij ruim vier ton verdiende naast haar directeurschap van het Stedelijk. De onderzoekers pleiten haar van deze aantijging vrij, die Ruf zelf ook had weersproken.

Na de publicatie ontstond binnen het museum een crisis. Die is slecht gemanaged door Ferdinand Grapperhaus, de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht, die nu minister van Justitie en Veiligheid is. De situatie escaleerde en Ruf nam ontslag.

Mondjesmaat

Uit het nieuwe rapport blijkt dat Ruf steeds haar vele bijbanen heeft gemeld bij de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht, Alexander Ribbink. Ribbink keurde die vaak eigenhandig goed, zonder precies te weten wat voor inkomsten Ruf hiermee verdiende. Hij informeerde zijn raad mondjesmaat en de overige leden vroegen ook niet verder.

Ruf legde na de publicatie aan de raad van toezicht uit dat het geld in haar bv voornamelijk bestond uit een bonus van circa 865.000 euro van de Zwitserse kunstverzamelaar Michael Ringier als dank voor haar jarenlange advies bij het opbouwen van zijn collectie. Daarmee was ze gestopt bij haar aantreden in Amsterdam.

Volgens Ruf had zij aan Ribbink gemeld dat zij een ‘huge amount’ van Ringier had gekregen, maar had zij geen bedrag genoemd. Toen de net aangetreden Grapperhaus navraag deed bij Ribbink, zei hij daar niets van te weten. Ook was er onduidelijkheid of de raad van toezicht wist van Rufs eigen bv currentmatters.

Bijzonder ongelukkig

De gemoederen liepen hoog op. Grapperhaus en mede-lid Madeleine de Cock Buning gelasten een onderzoek naar Rufs bijverdiensten. Er was al ergernis over haar. Een conflict met zakelijk directeur Karin van Gilst over beslissingsbevoegdheid was uitgelopen op het vertrek van de laatste. Ruf kreeg van Grapperhaus niet de gelegenheid om uitleg te verschaffen over de voorlopige conclusies. Ook werd haar suggestie om Ringier te raadplegen niet opgevolgd. Het advies van een advocaat aan de raad van toezicht om geen verregaande conclusies te trekken op grond van een nog niet afgerond onderzoek, werd door Grapperhaus en De Cock Buning niet doorgestuurd aan de rest van de raad.

De verklaringen lopen uiteen over wat vervolgens precies is gebeurd, maar Ruf voelde zich niet meer gesteund door de raad van toezicht en besloot zelf op te stappen, een beslissing die ze achteraf zegt te betreuren. De onderzoekers noemen haar hardwerkend en integer, maar verwijten haar dat zij de raad van toezicht onvoldoende heeft geïnformeerd over de hoogte van de bonus van Ringier. Zij noemen haar vertrek ‘bijzonder ongelukkig’, als mede het feit dat de raad van toezicht haar vertrek heeft toegestaan zonder de uitkomsten van extern onderzoek af te wachten.

Nadat het rapport gisteren uitkwam, hebben drie leden van de raad van toezicht, onder wie waarnemend voorzitter Madeleine de Cock Buning, hun vertrek aangekondigd.