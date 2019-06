Vertraging bij het CBR: ‘Mijn auto staat voor joker in de garage, tot de baas weer een papiertje heeft’

Ton Kohlbeck (76), Oegstgeest – wacht op gezondheidsverklaring, rijbewijs verloopt over twee weken

Ton Kohlbeck: ‘Ik rijd direct naar het politiebureau en vraag de eerste de beste agent om een bekeuring. Uit protest.’ Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

‘De hotelletjes die mijn vrouw en ik voor deze ­zomer hebben geboekt, kunnen we beter annu­leren. We zouden met de auto naar de Achterhoek gaan. Als alles zo blijft, mag ik over twee weken geen auto meer rijden. Mijn vakantie wordt ­bepaald door het CBR.

‘Eind februari kreeg ik het bericht dat mijn rijbewijs per 1 juli vervalt. Ik heb de gezondheidsverklaring netjes ingevuld. Ik ben kerngezond, ik loop zelfs nog elke zondag 10 kilometer hard. Ik heb alleen wat last van ouderdomsdiabetes, net als veel leeftijds­genoten. Ik ben al in maart gekeurd. Sindsdien heb ik niets meer gehoord.

‘Een vriendin is mantelzorger van haar man. Zonder verlengd rijbewijs kan ze hem niet meer naar het ziekenhuis brengen. Het is hartverscheurend. In mijn omgeving kent iedereen wel iemand die niet meer mag rijden door de vertraging bij het CBR.

‘Op 1 juli stap ik ’s ochtends gewoon in de auto. Ik rijd direct naar het politiebureau en vraag de eerste de beste agent om een bekeuring. Uit protest.’

Ed Wendt (84), Amsterdam – Rijbewijs verlopen, wacht al acht maanden op medische goedkeuring van het CBR

Ed Wendt: ‘Naar Leeuwarden duurt het al gauw twee uur met het openbaar vervoer.’ Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Mijn zoon moet niet iedere dag zo’n ouwe als ik over de vloer hebben, maar af en toe komt opa toch even buurten bij de kleinkinderen in Leeuwarden. Helaas reed ik vorige week voorlopig voor het laatst naar ze toe.

‘Eind november startte ik al de aanvraag voor verlenging van mijn rij­bewijs. Dat heeft niet mogen baten. Bijna acht maanden later mag ik de weg niet meer op. Het is een beperking en ik kan er zelf helemaal niets aan doen. Ik heb alles op tijd aangeleverd.

‘Ik heb een probleem met mijn evenwichtsorgaan. Dat is gelukkig beter geworden. Eerder liep ik zelfs met een rollator, nu heb ik nauwelijks nog een wandelstok nodig. Ik heb er nauwelijks last van, maar wel van het CBR. Het duurt dus op z’n minst nog twee maanden voor ik weer achter het stuur mag.

‘Naar Leeuwarden duurt het al gauw twee uur met het openbaar vervoer. Het gemis van de auto is een beperking van mijn vrijheid. Nu staat mijn auto voor joker in de garage, tot de baas weer een papiertje heeft.’

Mayke van de Burg (48), Huissen – wacht op gezondheidsverklaring om haar werk als buschauffeur weer op te pakken

‘Ik zou binnen vijf minuten weer op de bus rijden toen ik plots begon te braken en pijn in mijn hoofd kreeg. Het bleek een hersenbloeding. Het is een wonder dat ik er niets ernstigs aan over heb gehouden. Ik ben alleen wat vermoeid. Toch kan ik nog lang niet terug naar mijn werk als buschauffeur.

‘De bloeding was vorig jaar oktober. Daarna mocht ik een half jaar niet rijden, dat is standaard. In april had ik alweer mogen rijden. Maar door de vertraging bij het CBR kan ik nog steeds mijn werk niet doen.

‘Het is geweldig werk. Ik hou van de vrijheid en de omgang met reizigers. Het geeft me zo’n kick om in een groot voertuig door de stad te rijden. Ik mis de baan enorm.

‘Gelukkig kan ik ondertussen bij het OV-loket in Arnhem aan de slag. Dat is mooi, maar ik wil graag terug naar mijn eigen stek. Ik weet nog steeds niet wanneer ik weer mag beginnen. Toen ik laatst voor de zoveelste keer het CBR aan de telefoon had, ging uit frustratie de telefoon tegen de muur.’