Vertekening besmettingen door GGD-storing, Nepal kan opnamen niet aan

Daling besmettingen vertekend door storing GGD, percentage positief stijgt

De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 6.668 nieuwe besmettingen geregistreerd, 19 procent minder dan vorige week. De op het oog forse daling kan zijn veroorzaakt door een storing bij de GGD’s dit weekend, daardoor is het beeld van de actuele situatie vertekend. Wel was de dalende trend van het aantal besmettingen al voor de storing zichtbaar.

Bovendien werden afgelopen week dagelijks tienduizend minder tests afgenomen ten opzichte van een week eerder. Het aantal besmettingen daalt weliswaar gestaag, toch betekent dit niet dat het virus daadwerkelijk minder rondwaart. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is de stijging van het percentage mensen dat positief wordt getest. Afgelopen week bleek 11,2 procent van de geteste personen covid te hebben, een week eerder was dat 10,6. Volgens de richtlijn van de World Health Organisation is het beeld van de verspreiding van het virus adequaat als het percentage positieve tests rond de 5 procent ligt.

Ziekenhuisbedden stromen vol door besmettingspiek Nepal

De razendsnelle toename van het aantal besmettingen in Nepal is nu ook in de ziekenhuizen te zien. De zorg kan toestroom van coronapatiënten nauwelijks aan, in twee weken tijd verviervoudigde het aantal covid-patiënten op de ic naar 477. Vooral in hoofdstad Kathmandu is de situatie zorgwekkend. Nepal, een land in de Himalaya met zo’n 29 miljoen inwoners, kampt sinds een week met het hoogste reproductiegetal ter wereld. Er komen dagelijks 4.500 nieuwe besmettingen bij, begin april waren dat er minder dan 200 per dag. Nepal lijkt buurland India achterna te gaan. Dat land werd hard getroffen door corona. Er is een tekort aan ziekenhuisbedden, zuurstof en andere medische hulpmiddelen.