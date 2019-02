Vertegenwoordiger van de paus in Frankrijk verdacht van aanranding

De pauselijke nuntius Luigi Ventura in Frankrijk ervan verdacht dat hij de billen van een jonge vrouw heeft betast tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de burgemeester van Parijs. Beeld AFP

Ventura is sinds 2009 in Parijs gestationeerd als pauselijke nuntius – de officiële benaming voor diplomatieke vertegenwoordigers van het Vaticaan. Op 17 januari was hij te gast op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de burgemeester van Parijs voor diplomaten en vertegenwoordigers van religieuze instituties.

Tijdens de ceremonie zou Ventura meermaals de billen van een jonge medewerker van de gemeente hebben betast. Op 23 januari heeft de gemeente de zaak aangekaart bij de openbaar aanklager, die de volgende dag een onderzoek naar de aanrandingszaak is gestart. Het Vaticaan heeft via de pers vernomen dat Ventura verdacht wordt, zei een woordvoerder desgevraagd.

Ventura heeft er een lange carrière binnen de katholieke kerk opzitten. Sinds hij in 1969 als priester werd ingewijd, werkte hij onder meer in Brazilië, Bolivia en Groot-Brittannië. Ook was hij een tijd actief voor het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel, het belangrijkste bestuursorgaan van de katholieke kerk in Rome. Ventura werkte onder meer voor kardinaal Agostino Casaroli, de rechterhand van Paus Johannes Paulus II.

In 1995 werd Ventura benoemd tot bisschop. Hij was achtereenvolgens nuntius in Ivoorkust, Burkina Faso, Niger en Chili. In dat laatste land dienden in mei 2018 alle 34 bisschoppen hun ontslag in bij de paus, nadat een groot aantal misbruikzaken aan het licht was gekomen. Na een periode in Canada werd Ventura nuntius in Parijs, het oudste diplomatieke vertegenwoordigende ambt in Frankrijk. Het is een van de meest prestigieuze posten voor een pauselijk diplomaat. Veel voorgangers van Ventura werden na hun periode in Parijs benoemd tot kardinaal.

Seksslavinnen

Frankrijk is niet onbekend met misbruikschandalen in de katholieke kerk. In 2005 werd op last van de toenmalige paus Benedictus een kloosterorde gesloten omdat nonnen zouden worden misbruikt als seksslavinnen. De afgelopen jaren werd de Franse katholieke kerk in toenemende mate een gebrek aan transparantie en daadkracht verweten in de afhandeling van misbruikzaken. Dat sentiment werd verder aangewakkerd nadat in landen als Duitsland en de Verenigde Staten grootschalige misbruikschandalen in de openbaarheid waren gekomen.

In november kondigden de Franse bisschoppen tijdens een bijeenkomst in Lourdes aan dat een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen naar misbruik van minderjarigen in de Franse katholieke kerk sinds 1950.