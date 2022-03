Verstuurde berichten tussen verdachten moord Peter R. de Vries wekken walging: ‘Ik doe het solo, ik finish dat’

Rechtbanktekening van verdachte Kamil E. in de rechtbank tijdens een pro-formazitting. Beeld ANP

Op 6 juli 2021, de dag dat De Vries werd neergeschoten, communiceerden de verdachten met een onbekende, die hen op afstand aanstuurde. Hun versleutelde berichten zijn recentelijk ontsleuteld. Enkele uren voor de liquidatie stuurde deze ‘NN’ foto’s van de misdaadverslaggever naar het duo, met de tekst ‘Deze hond moet je hebben’. Even later suggereerde hij dat de twee De Vries samen zouden doodschieten. Dat was volgens verdachte Delano G. (22) niet nodig. ‘Ik doe het solo. Ik finish dat’, antwoordde hij.

Volgens het OM werd de telefoon gebruikt door beide verdachten. Het toestel werd aangetroffen in de Renault Kadjar waarin ze samen naar Amsterdam waren gereden en een uur na de moord werden aangehouden. Er staan berichten op in het Nederlands, die van G. zouden zijn, en in het Pools. Verdachte Kamil G. (35), is geboren in Polen. Hij verklaarde eerder dat hem was gevraagd iemand naar Amsterdam te brengen en verder van niets wist.

Euforische berichten

De aanslag is goed voorbereid en planmatig uitgevoerd, stellen de aanklagers. De verdachten zijn voor, tijdens en na het neerschieten van De Vries gezien in de omgeving van de tv-studio van RTL Boulevard, waar het slachtoffer net voor de moord was. Ook zijn de twee te zien op camerabeelden, onder meer tijdens voorverkenningen in juni 2021.

Na de moord stuurde Delano G. euforische berichten naar NN, maakte het OM donderdag bekend. ‘Die kogel ging door ze hoofd, twee keer’, schreef hij onder meer. ‘Alles spoot. Die bloed. Iedereen gillen.’

Het OM hekelde ‘het gemak en de koelbloedige wijze waarop de twee spraken en beschikten over leven en dood’. Voor nabestaanden van De Vries, die meekeken op de publieke tribune, was het pijnlijk om de berichten te horen.

‘Mijn maag draaide om’

Peter Schouten, die goed bevriend was met het slachtoffer, noemde de teksten tijdens een schorsing walgelijk. ‘Ik kende het strafdossier en de berichten al, omdat mijn advocatenkantoor de vriendin van Peter R. de Vries tot voor kort bijstond. De eerste keer dat ik hun teksten las, draaide mijn maag om. De verdachten noemen Peter zelfs ‘kk sletje’. Zo praat je niet over mensen, en zeker niet over Peter. Het is ook totaal niet op hem van toepassing.’

Kamil E. wilde niet reageren op de ontsleutelde berichten, Delano G. was niet aanwezig. G’s advocaat Ronald van der Horst sprak de vrees uit dat zijn cliënt geen eerlijk proces krijgt. Het strafdossier bevat geen namen van getuigen, deskundigen, politiemensen, officieren van justitie en rechter-commissarissen. Volgens hem is nauwelijks te controleren of alles in deze strafzaak op de juiste manier gebeurt. Hij wil 88 geanonimiseerde getuigen, deskundigen en politiemedewerkers horen bij de rechter-commissaris. Het OM, dat eerder afhoudend reageerde op dit soort kritiek, reageert donderdagmiddag op zijn verzoek.

De rechtbank Amsterdam wil de strafzaak tegen de twee verdachten op 7 en 15 juni inhoudelijk behandelen. De uitspraak staat gepland op 7 juli.