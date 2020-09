Versterken Groningse huizen duurt op huidig tempo nog twintig jaar

Een zwaarbeschadigde boerderij in het Groningse Winsum. Beeld Kees van de Veen / HH

Dit stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een nieuw rapport. Dat het inspecteren en verstevigen van panden in Groningen stroperig en traag verloopt is geen nieuw inzicht, maar er was verbetering beloofd. Vorig jaar werden er desondanks slechts driehonderd adressen versterkt, aldus het instituut in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage.

Er zijn ruim 26 duizend panden in beeld die mogelijk versterking nodig hebben. Die hoeven waarschijnlijk niet allemaal aangepakt te worden, verduidelijkt woordvoerder Cynthia Heijne van het SodM. De gaswinning in Groningen wordt snel afgebouwd en komt waarschijnlijk in 2022 definitief ten einde. Hoewel aardbevingen zich als een na-ijleffect kunnen blijven voordoen, is het vooruitzicht dat het risico op zware aardbevingen hiermee afneemt.

‘De verwachting is daardoor dat minder huizen versterking nodig hebben en dat er bij huizen waarbij dit wél nodig is minder ingrijpende maatregelen nodig zijn’, aldus Heijne. ‘Maar dat zal door middel van inspectie wel voor elk pand afzonderlijk moeten worden vastgesteld. We hebben hier te maken met ruim 26 duizend bewoners die zich afvragen: wat moet er met mijn huis gebeuren?’

Compensatie

Volgens de toezichthouder ontbreekt het nog steeds aan goede aansturing om schot in de zaak te krijgen. Op papier is de Nationaal Coördinator Groningen nu de enige en aangewezen instantie die over de versterkingsopgave gaat. Maar in de praktijk kibbelen gemeenten, regio en het rijk over bijvoorbeeld de te hanteren veiligheidsnormen. De begrippen veiligheid en compensatie lopen daarbij soms door elkaar: moet een pand worden versterkt omdat het onveilig is, of omdat Groningen als benadeelde partij daar recht op heeft?

Het SodM vindt – net als vorig jaar – dat er een ‘crisisaanpak’ nodig is, waarbij veiligheid en genoegdoening los van elkaar staan. Het Groninger Gasberaad deelt de analyse dat er onvoldoende duidelijkheid is over verantwoordelijkheden. Maar de belangenorganisatie wil de aanpak van de problemen in Groningen juist niet opnieuw opknippen.

‘Je lost daar het bureaucratisch falen van de ontbrekende bestuurlijke coördinatie mee op, maar je lost er niet de problemen van de inwoners mee op’, aldus secretaris Susan Top. ‘Het lijkt erop dat SodM erop aanstuurt de versterkingsopgave zo smal mogelijk te maken. Daarmee wordt de opgave beheersbaar voor de autoriteiten. Maar opnieuw wordt dan voorbijgegaan aan de centrale vraag: is daarmee de ellende voor de Groningers ook daadwerkelijk opgelost?’

Onlangs publiceerde het Gasberaad nog een eigen inventarisatie van het bestuurlijke moeras vol instanties die zich bezighouden met gasgerelateerde zaken. Top: ‘Bewoners hebben juist behoefte aan een integrale oplossing, schade én versterken, te verkrijgen aan één loket, met een heldere planning.’