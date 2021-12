Verstappen ziet zinderende kwalificatie in Saoedi-Arabië in laatste bocht faliekant mislukken

De wagen van Verstappen wordt van het circuit gehaald nadat hij in de laatste bocht tegen de muur knalde. Beeld AP

Het was een van de weinige fouten van Verstappen in de afgelopen jaren, en dat op zo'n cruciaal moment. Dat leek de coureur zelf ook te beseffen, toen hij gebogen met het hoofd wegliep van zijn auto. Verstappens eerste commentaar was kort, maar krachtig: ‘Dit is verschrikkelijk’.

Op een stratencircuit zoals in Jeddah is de grens tussen succes en falen flinterdun. De coureurs scheren er op luttele centimeters van de vangrails in hun pogingen het maximale aan snelheid uit hun auto’s te persen. Met de druk vol op zijn schouders, in een ultieme poging in het slot van de kwalificatie nog een keer sneller te zijn dan zijn titelrivaal Lewis Hamilton, belandde Verstappen aan de verkeerde kant van het koord.

In één klap veranderde daarmee de race van zondag. Een race die hij vanaf de eerste plek relatief makkelijk had kunnen winnen, wordt nu een GP waarin Verstappen alles op alles moet zetten om zijn titelkansen net zo groot te houden als bij ingaan van het weekeinde. Hij start de race (om 18.30 uur Nederlandse tijd) nu als derde, achter de twee Mercedessen, op een circuit waar inhalen nagenoeg onmogelijk lijkt. Er kan hem nog meer malheur wachten als blijkt dat zijn versnellingsbak kapot is door zijn crash. Mocht er een wissel nodig zijn van dat onderdeel, dan wordt hij volgens de reglementen vijf plekken teruggezet.

Pijlsnelle, maar onverbiddelijke baan

Niemand had vooraf een idee wie het snelste zou zijn op de gloednieuwe baan in Jeddah, die in krap acht maanden is aangelegd. De ervaringen van de coureurs na de eerste trainingen op vrijdag waren wisselend. Ze roemden het pijlsnelle, onverbiddelijke karakter van de smalle baan, waar de auto’s gemiddeld 250 kilometer per uur rijden.

Er waren ook moeilijkheden, met name met de banden. Die bleken lastig op de juiste temperatuur te krijgen en te houden. Doordat Verstappen en Hamilton, de concurrent voor de wereldtitel, met hetzelfde probleem worstelden, waren de verschillen in Jeddah vanaf de allereerste trainingsmeters miniem.

Vangrails in elke bocht dichtbij

Verstappen reed zaterdag, in het eerste van de drie kwalificatiegedeelten, het ene na het andere rondje, ook al was zijn tijd al vroeg ruim voldoende om dat eerste deel te overleven. Allemaal om zich relaxter te voelen op het listige circuit.

Al die extra rondjes bleken niet voor niets. In het tweede deel werd hij alleen maar sneller. Bij Hamilton ging het aanzienlijk moeizamer. Hij was aanzienlijk langzamer dan Verstappen en klaagde over een gebrek aan grip.

In het laatste, beslissende deel van het circuit verloor Hamilton bijna de controle over zijn Mercedes. Daardoor mislukte zijn eerste poging een snelle tijd neer te zetten. Verstappen reed meteen een feilloze ronde, waarmee hij een stuk sneller was dan Hamilton. Maar de Brit herpakte zich en reed met zijn laatste rondje toch de snelste tijd. Daarmee was de opdracht voor Verstappen duidelijk: nog één keer sneller zijn dan z’n titelrivaal.

Hij leek daar op magistrale wijze in te slagen. In de eerste twee sectoren van het circuit noteerde hij de snelste tijden van de kwalificatie. Hij stuurde zijn auto vervolgens probleemloos door de derde en laatste sector. Tot dus die allerlaatste bocht.

‘We moeten twee man voorbij’

Na de kwalificatie oogde hij terneergeslagen voor de camera van Ziggo Sport. Hij wist niet waar het precies was misgegaan. ‘Ik blokkeerde in die laatste bocht en probeerde nog mijn ronde te redden, maar dat zat er helaas niet in. Balen, maar ik kan er nu niks meer aan veranderen’, zei Verstappen.

Hoe hij de race nu aanvliegt? ‘Inhalen’, zei hij gedecideerd. ‘We moeten twee man voorbij’, doelend op de Mercedessen voor zijn neus.

Er is nog niets verloren, benadrukte Verstappen. Exact een maand geleden, in Mexico, zat hij in een soortgelijke situatie na een teleurstellende kwalificatie. In de race haalde hij beide Mercedessen direct in de eerste bocht in. De race won hij soeverein. Daar komt bij dat Verstappens crash toonde dat er in iedere bocht in Jeddah een crash dreigt die de race overhoop kunnen gooien. Verstappen: ‘En de snelheid zit er in ieder geval wel in, dus dat is positief’.