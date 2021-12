Verstappen zet beslissende race in Abu Dhabi verder op scherp: ‘Blijkbaar geldt niet voor iedereen hetzelfde’

Lewis Hamilton en Max Verstappen donderdag tijdens een gezamenlijke persconferentie in Abu Dhabi, waar zondag om het wereldkampioenschap wordt ge­racet. Beeld EPA

Het kostte de Britse pers in een videogesprek weinig moeite om de uitspraken aan de 24-jarige Nederlander te ontlokken. Het zat Verstappen nog steeds niet lekker dat hij op het stratencircuit in Jeddah voor zijn gevoel extreem onder een vergrootglas lag bij de wedstrijdleiding. Zo werd hij bestraft voor het verlaten van de baan bij het fel verdedigen van zijn positie ten opzichte van Hamilton. Later in de race dwong Hamilton Verstappen buiten de baan tijdens een inhaalactie. Die actie bleef onbestraft.

Onterecht, vond Verstappen. ‘Blijkbaar geldt niet voor iedereen hetzelfde’, zei hij, zonder Hamiltons naam ook maar te noemen. ‘Voor mijn gevoel racete ik gewoon hard en deed ik niets fout, maar anderen vinden blijkbaar van wel. Natuurlijk, er is altijd kritiek, maar ik word gewoon anders behandeld. Ik kom niet weg met dingen waar anderen wel mee wegkomen.’

Crash

Het waren uitspraken die de strijd van zondag nog meer op scherp zetten dan hij al stond. Verstappen en Hamilton staan voor de slotrace op exact hetzelfde puntenaantal. Wie voor de ander in de punten finisht, is wereldkampioen. Maar de GP in Jeddah, waar Hamilton en Verstappen meerdere keren bijna crashten, herinnerde de Formule 1 er ook aan dat het kampioenschap zondag zomaar op een uiterst omstreden manier kan eindigen. Bijvoorbeeld door een crash van beide coureurs. Verstappen is dan wereldkampioen, omdat hij één race meer heeft gewonnen dan Hamilton.

Wedstrijdleider Michael Masi stipte donderdag daarom alvast het een en ander aan in het document dat hij voor elke GP verstuurt naar de teams. Hij voelde daarin de noodzaak nog eens vier artikelen van het vuistdikke regelboek uit te lichten, waaronder de regel dat alles wat indruist tegen de sportiviteit of ethiek van de sport verboden is. Ook schreef hij dat de stewards (F1-scheidsrechters, red.) de macht hebben om WK-punten af te nemen ‘in uitzonderlijke omstandigheden’.

De herinneringsmail van Masi beloofde een spannende persconferentie, aangezien de Formule 1 Hamilton en Verstappen daarin naast elkaar had gezet, met de beker voor de wereldkampioen tussen de twee in. In tegenstelling tot het videogesprek eerder op de dag hield Verstappen zich naast Hamilton op de vlakte. Datzelfde deed de zevenvoudig kampioen.

‘Fuck off’

Ze hoopten allebei op een mooie race, zondag. Ze wilden allebei winnen en waren vooral niet bezig met wat er allemaal eventueel wel of niet kon gebeuren. ‘Als coureur denk je daar niet aan’, zei Verstappen. ‘De media beginnen over dit soort dingen.’

Lewis Hamilton komt aan bij het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. Beeld Kamran Jebreili / AP

Hamilton herhaalde op zijn beurt tot drie keer toe dat hij geen energie steekt in dergelijke zaken. En of er bewust ‘Fuck off’ stond op de paarse trui die hij die ochtend had aangetrokken? ‘Nee, dat was toevallig. Ik heb hem niet ontworpen. Toen ik hem aantrok, zag ik het.’

Naast elkaar hielden Verstappen en Hamilton hun kruit overduidelijk nog droog. Dat zal in hun auto’s vanaf de eerste meters hoogstwaarschijnlijk anders zijn.