Verstappen wint in verraderlijk Imola en nadert Hamilton in WK-stand tot op één punt

Max Verstappen viert zijn winst op het podium. Beeld AFP

De GP was een bevestiging van datgene wat na de openingsrace ontlook: de titelstrijd zal er een worden tussen Verstappen en Hamilton, hoogstwaarschijnlijk over de volle 23 races. De twee hebben na twee GP’s al vijftien WK-punten voorsprong op de rest. Hun auto’s en stuurkunsten doen nauwelijks voor elkaar onder. Dus zullen fouten doorslaggevend zijn en in Imola bleek zowel Verstappen als Hamilton niet onfeilbaar.

Verstappen wist zondag meteen wat voor wedstrijd hem te wachten stond toen hij uit het raam van zijn hotel keek. Hij zag typisch Italiaans lenteweer. Oftewel zon, afgewisseld met een plensbui. Zo’n bui had zondag kort voor de start het asfalt natgeregend, waardoor alle auto’s op regenbanden startten.

Raceplan

Het veranderde weinig aan Verstappens raceplan. Hij vertrok vanaf de derde plek en moest sowieso goed beginnen aan de race om het Hamilton, die op poleposition stond, moeilijk te maken. Het is traditiegetrouw lastig inhalen op het smalle Imola en Verstappen had een betere startplek vergooid met een rommelige kwalificatie. ‘Het kan niet altijd goed zijn, ik ben geen robot’, zei hij zaterdag, balend van zijn foutjes.

Daar kwam bij dat Verstappen nog iets goed had te maken na de openingsrace in Bahrein. Hij had er de snelste auto, maar werd uiteindelijk tweede achter Hamilton door een agressievere strategie van Mercedes.

Het zat drie weken later nog in zijn hoofd. Hij schoot in Imola venijnig weg, haalde meteen teamgenoot Pérez in en reed al naast Hamilton bij het ingaan van de eerste bocht. Verstappen zat aan de betere kant, hield zijn positie vast en duwde de Mercedes hard over de kerbstones (racestoepranden) in de eerste bocht. Hamilton beschadigde daarbij zijn voorvleugel, verloor de leiding en beklaagde zich over de boordradio. De wedstrijdleiding zag niets verkeerds in Verstappens actie.

Lewis Hamilton en Max Verstappen in actie. Beeld EPA

Verraderlijk

De ronden daarna waren vooral verraderlijk; het natgeregende asfalt droogde langzaam op, waardoor de auto’s weinig grip hadden. Het was voor Verstappen en Hamilton zaak uit de problemen te blijven en te wachten tot de baan droog genoeg was om te wisselen naar de profielloze, snellere droogweerbanden.

Verstappen deed dat als eerste. Hamilton stopte een ronde later, won zo extra tijd en leek voor Verstappen weer op het circuit te komen. Zijn monteurs worstelden alleen met het wisselen van de banden. Ten opzichte van Verstappen was Hamiltons pitstop ruim twee seconden langzamer. Het bleek precies genoeg voor Verstappen om weer aan de leiding te komen, waarna Hamilton opnieuw op de Nederlander kon jagen.

Ondertussen slalomden ze langs achterblijvers, oftewel coureurs die op een ronde waren gezet. Bij een van die achterblijvers ging het voor Hamilton mis. Hij kwam bij het inhalen met zijn gladde droogweerbanden op een nat stuk asfalt terecht, was opeens alle grip kwijt en schoot via de grindbak tegen een bandenstapel. Het was een zeldzame fout van de zevenvoudig kampioen. Met moeite kreeg Hamilton zijn auto weer in beweging en reed achteruit door de grindbak weer de baan op.

Megacrash

Hij lag negende op het moment toen de race werd stilgelegd vanwege een megacrash; Williams-coureur Russell knalde bij een inhaalactie vol op de Mercedes van Bottas. De coureurs vlogen met ruim 300 kilometer per uur in de bandenstapel. Die raakte daarbij beschadigd en moest gerepareerd worden. De onderbreking van ruim een half uur greep Hamilton aan om zich te herpakken.

Hij hurkte na het uitstappen even naast zijn auto met zijn handen voor het gezicht, beseffend dat hij ternauwernood een uitvalbeurt had voorkomen. In de Mercedes-garage koelde hij af. Na de herstart knokte hij zich als herboren terug naar de tweede plek.

Beter kon hij zijn fout niet herstellen, want Verstappen had toen de zege al veiliggesteld. Hoewel het ook voor hem nog bijna misging. Kort voor de herstart verloor hij bij het insturen van een bocht op koude banden de controle over zijn bolide. Met knap stuurwerk hield hij zijn Red Bull op de baan én aan de leiding.

‘Dat was een geheime tactiek om de banden op te warmen’, zei Verstappen jolig na de race voor de camera van Ziggo Sport. Tegelijk erkende hij dat het moment zijn race kon eindigen. ‘Het was niet makkelijk om op de baan te blijven vandaag, maar we hebben wel gewonnen’, zei hij over zijn elfde F1-overwinning.

Nooit won Verstappen zo vroeg in het Formule 1-seizoen een race. Het onderstreepte andermaal hoe sterk zijn auto is. In Imola werden Verstappen en Hamilton er alleen ook vroeg in de titelstrijd aan herinnerd dat elke misser gigantische gevolgen kan hebben.