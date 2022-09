‘Verstappen wint dit seizoen bijna alles, maar Zandvoort is een lastig circuit om de auto goed op af te stellen’

Fans komen aan voor de eerste vrije training op het Circuit van Zandvoort. Beeld ANP

Jij bent in Zandvoort. Hoe is het daar nu?

‘Ik zie vooral de perszaal met heel veel journalisten en schermen. Voor wie een romantisch beeld heeft van het leven van de Formule 1-journalist en denkt dat wij constant dichtbij de auto's in de garages zitten: helaas. Buiten zie ik dat het volstroomt: er komen 110 duizend mensen, het evenement is uitverkocht. Toen ik aankwam zag ik al een heleboel dranghekken en mensen die een glimp van een coureur hopen op te vangen. De zon schijnt. Iedereen heeft er zin in.’

De kwalificatie, die morgen begint, is zo’n beetje belangrijker dan de race zelf, schreef je deze week. Waarom?

‘Net als het circuit van Monaco en Hongarije is inhalen notoir lastig in Zandvoort. Het is een smal en bochtig circuit en de snelheden zijn niet bijzonder hoog, waardoor de auto’s vooral achter elkaar aan rijden. Tijdens de kwalificatie wordt de startvolgorde bepaald, als je vooraan staat kun je het tempo bepalen en zorgen dat niemand je inhaalt. Vorig jaar startte Max Verstappen op pole position en won hij.’

Wat verwacht je dit weekend van hem?

‘Dit seizoen is er één constante: Verstappen wint. Hij won dit seizoen negen van de veertien races, dat is gigantisch. Maar Zandvoort is een lastig circuit om de auto goed op af te stellen. Ik zie aan de vlaggetjes dat het hard waait, en wind kan een groot effect hebben op de auto’s. Verstappen heeft tot de kwalificatie drie trainingen om zijn auto goed te krijgen. Als dat lukt kan hij winnen, anders maken anderen een kans.’

Maakt het voor Verstappen uit dat hij in Nederland rijdt, denk je?

‘Zelf zegt hij van niet, maar hij ontkomt er niet aan dat deze race anders is dan andere. Gisteren, toen hij in zijn woonplaats Monaco op het vliegtuig naar Nederland stapte, kreeg hij van zijn omgeving de enigszins mysterieuze boodschap dat hij zijn nette kleren aan moest trekken. In Amsterdam kreeg hij een hoge koninklijke onderscheiding, zonder dat hij ervan wist. Dan begint zo’n weekend al anders dan anders. Hij heeft hier ook bodyguards, dat is niet op elk circuit zo, omdat hier toch meer mensen proberen hem aan te klampen.

‘Hij maakt een meer ontspannen indruk dan vorig jaar. Toen benadrukte hij telkens dat hij geen extra druk voelde in Zandvoort, om na het seizoen toe te geven dat die race toch best stressvol was. Maar dit seizoen is aanzienlijk minder intens en het halen van de eerste wereldtitel heeft hem echt bevrijd. Misschien geniet hij dit keer dus meer.’

Verstappen staat met 284 punten bijna honderd punten voor op de nummer 2, Sergio Pérez, ook van Red Bull. Kan het wereldkampioenschap hem nog wel ontgaan?

‘In theorie wel, in de praktijk vrijwel niet. Dat komt doordat hij zo goed rijdt, maar ook door het falen van met name Ferrari. En Mercedes, de grote rivaal van vorig jaar, heeft dit seizoen de plank misgeslagen met zijn auto. De ene race is Mercedes snel, de andere keer een middenmoter, en ze begrijpen zelf niet goed waarom, zei Mercedes-coureur George Russell gisteren nog. Het feit dat Pérez tweede staat laat wel zien hoe goed de auto van Red Bull intussen is.’

Dit is het tweede jaar dat Zandvoort weer op de Formule 1-agenda staat. Vorig jaar was een abnormale editie, vanwege de coronabeperkingen. Heeft het circuit dit jaar nog iets te bewijzen?

‘Zandvoort was meer dan dertig jaar geleden van de kalender gehaald omdat het zo oud en moeilijk te bereiken was. De verwachtingen waren best laag: zóveel was er immers niet veranderd. Maar de organisatie verbaasde vriend en vijand, bijvoorbeeld door veel vermaak te bieden in de vorm van podia met artiesten. Dat vinden met name de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 eigenlijk net zo belangrijk als de race zelf. Verder is slim gebruikt gemaakt van het spoor, dat reizigers vlakbij het circuit afzet.

‘Dit jaar is het belangrijkste verschil dat er ruim 30 duizend mensen per dag meer zijn dan vorig jaar. Zal dat soepel verlopen? De looproutes zijn wat aangepast, er is een loopbrug om het bewegen rond het circuit eenvoudiger te maken. Ook zijn er nog meer podia met artiesten.’

Afgelopen juli bleken Verstappen-fans zich te misdragen bij een race in Oostenrijk. Is daar nog aandacht voor?

‘Toen ik hier aankwam zag ik bij de hoofdingang een matrixbord met een tekst in de trant van ‘voel je je onveilig, bel dan dit nummer’. Daar staat het dus in elk geval prominent. Wat er in Oostenrijk is gebeurd heeft een flinke schokgolf veroorzaakt in de Formule 1. Dergelijk gedrag hoort op geen enkele plek thuis. Los daarvan is het pr-technisch een ramp voor je circuit. De organisatie zal proberen te voorkomen dat er dit weekend weer sprake is van massale gedragingen, maar dit is een van de zaken die mis zou kunnen gaan bij deze editie.’