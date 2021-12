Verstappen op sublieme wijze naar ‘pole’ in allesbeslissende slotrace in Abu Dhabi

Max Verstappen viert zijn pole position op het Yas Marina Circuit na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Beeld ANP

De Nederlander begint hierdoor vanuit een uitstekende uitgangspositie aan de allesbeslissende race om de Formule 1-wereldtitel. De afgelopen zes keer werd de GP in Abu Dhabi gewonnen door de coureur die vanaf de eerste plek vertrok. En Verstappen weet nu: als hij zondag na 55 rondjes nog steeds Hamilton achter zich heeft, is hij wereldkampioen.

Hamilton oogde in zijn Mercedes het gehele weekeinde sneller over één ronde en domineerde direct het eerste van de drie kwalificatiegedeelten. De Brit was bijna een halve seconde sneller dan Verstappen; het equivalent van een lichtjaar in de Formule 1. Zeker gezien de minieme verschillen tussen de titelrivalen dit seizoen.

In het tweede deel, waarin Verstappen en Hamilton reden op de gele hardere banden, was het tijdverschil meteen een stuk kleiner. Verstappen verremde zich alleen na zijn eerste rondje, met als gevolg een slijtageplek op zijn voorband. Dat zou een flink nadeel zijn in de race, omdat coureurs de GP moeten starten op de banden waarmee ze in het tweede kwalificatiedeel hun snelste tijd hebben gereden.

Vervolgens besloot Verstappen nog een ronde te rijden op de snelste, rode banden. Daarop verbeterde hij zijn tijd, wat betekent dat hij de race start op andere banden dan Hamilton. De titelrivalen zitten daardoor meteen bij de start zondag al op verschillende strategieën. Verstappen begint dus op de snelste banden, die ook het snelste slijten. Hamilton is mogelijk iets trager van zijn plek, maar kan wel langer doorrijden.

Slipstream

Met het kiezen voor de zachtste banden leek Red Bull er al van uit te gaan dat de race achter Hamilton gestart moest worden, om hem zo direct te kunnen aanvallen. Maar in het derde kwalificatiedeel excelleerde Verstappen meteen in zijn eerste ronde. Hij kreeg daarbij hulp van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die hem een slipstream gaf op het lange rechte stuk. In twee pogingen kon Hamilton niet in de buurt van Verstappens tijd komen (1:22.109). Het uiteindelijke verschil was ruim drie tiende.

Daar kwam nog eens bij dat Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas niet verder kwam dan een teleurstellende zesde startplek, waardoor de zevenvoudig kampioen hoogstwaarschijnlijk niets heeft aan de Fin in de race. Verstappen sprak direct na de kwalificatie van een geweldig gevoel. ‘Dit is wat we wilden, maar het was niet makkelijk als je kijkt naar hun (Mercedes, red.) vorm in de afgelopen races’, zei hij.

Hij had geen zin in speculeren over wat er in de race allemaal kan gebeuren vanwege de verschillende strategieën. Wel benadrukte hij in de persconferentie na de kwalificatie dat hij liever op de hardere banden was gestart. Dat werd direct betwijfeld door Hamilton, die naast hem zat en cynisch zei dat hij nog nooit iemand zich zag verremmen in de bocht waarin Verstappen dat deed.

‘Dus die softs waren al de gehele tijd hun plan. Maar ik denk dat wij de juiste banden hebben. We zien het morgen wel. Ik ben blij dat ik op de eerste startrij sta en zie mijn concurrent voor me.’

Wereldnieuws

Spektakel lijkt in ieder geval gegarandeerd in de race ,waarover zelden vooraf zoveel is gezegd en geschreven. Voor de tweede keer in de Formule 1-geschiedenis staan twee coureurs op exact hetzelfde aantal punten bij het ingaan van de slotrace.

De titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton is wereldnieuws. Alle andere coureurs zijn het hele weekeinde al gedegradeerd tot figurant. Overal waar Verstappen en Hamilton gaan op het circuit, worden ze geschaduwd door cameraploegen en fotografen. En met mogelijk een uniek Nederlands sportmoment in het vooruitzicht zijn ook veel Nederlanders afgereisd naar het Midden-Oosten.

Het zijn er naar schatting vijfduizend. Dat is uitzonderlijk veel voor een Grand Prix buiten Europa, waardoor overal op het circuit wel Nederlands is te horen. De meesten zitten op de speciale Verstappen-tribune, waar zelfs een speciale fanzone is. Vanaf die tribune was er ook flink wat gejoel te horen toen Hamilton zaterdag het woord kreeg na de kwalificatie. Het deed hem niets. ‘Voor mij voelt het als juichen’, zei hij.

Of al die Verstappen-fans ook de uitkomst krijgen waar ze op hopen, weet niemand. Zeker is wel dat Abu Dhabi de grote winnaar van het weekeinde is. Helemaal met Verstappen en Hamilton nu op de eerste en tweede startplek. Het steenrijke emiraat betaalt jaarlijks vele tientallen miljoenen om het F1-seizoen te mogen afsluiten, maar slechts twee keer werd de titel er beslist: in 2010 en 2016.

Vaak is er bij de afsluitende GP meer opwinding over het concert na de race - met een grote artiest - dan over race zelf. Dat zal zondag anders zijn. Omdat er hoe dan ook autosportgeschiedenis geschreven zal worden.