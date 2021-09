Verstappen en Hamilton botsen elkaar in Italië uit de race, Nederlander blijft wel klassementsleider

De Britse coureur Lewis Hamilton en de Nederlandse coureur Max Verstappen botsen tijdens de Italiaanse Formule 1 Grand Prix op het Autodromo Nazionale circuit in Monza. Beeld AFP

Na de helft van de race op het snelle Monza botsten de titelrivalen, nadat Hamilton een pitstop had gemaakt. Verstappen was zelf kort daarvoor ook gestopt, maar die pitstop was volledig mislukt. De Nederlander stond daardoor ruim elf seconden stil.

Het zorgde voor ergernis in de cockpit van Verstappen, die zijn race in het water zag vallen. Met het nodige gevloek droeg hij zijn team op hem niets meer te vertellen over de boordradio. Een halve minuut later volgde de botsing met Hamilton.

De twee gingen naast elkaar door de eerste chicane, waarbij Hamilton iets voor Verstappen lag bij het ingaan van de bocht. Ze gaven elkaar geen centimeter ruimte en raakten elkaar. Door de krachten die bij elkaar kwamen, vloog Verstappens auto zelfs over die van Hamilton.

In de grindbak kwam de Red Bull terecht op Hamiltons Mercedes. Het betekende einde race voor beide coureurs. ‘Dit gebeurt er als je geen ruimte geeft’, zei Verstappen direct na het incident nog over de boordradio. Hamilton stapte hoofdschuddend uit. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident na de race, waardoor het nog afwachten is wie als schuldige wordt aangemerkt.

De clash was het vervolg op de botsing tussen Verstappen en Hamilton bij de GP van Groot-Brittannië, twee maanden geleden. Daar raakte Hamilton Verstappen bij een inhaalpoging, waarna de Nederlander hard crashte en uit voorzorg naar het ziekenhuis werd gebracht. Hamilton kon de race voortzetten en won uiteindelijk.

Zonder Verstappen en Hamilton op de baan werd de GP van Italië een prooi voor de McLarens, die het gehele weekeinde al sterk oogden. Verstappens oud-teamgenoot Daniel Ricciardo won de race voor zijn teamgenoot Lando Norris. Het was de eerste overwinning voor McLaren sinds 2012.