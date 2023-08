‘Verstappen en de andere coureurs hebben nauwelijks ervaring met regen op het circuit in Zandvoort’

Een tevreden Max Verstappen nadat hij zaterdag pole position heeft veroverd tijdens de kwalificatieronde in Zandvoort. Beeld AFP

Dag Robert, Verstappen start vanmiddag opnieuw als de grote favoriet. Verwacht je dat het nog spannend wordt?

‘Toch wel, ja. Er wordt namelijk regen verwacht. Regen maakt in de Formule 1 alles anders, helemaal op een circuit als dat in Zandvoort. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso legde dat afgelopen week goed uit. Het circuit in Zandvoort is niet alleen smal, maar ook kort, waardoor alle auto’s dicht op elkaar rijden. Goed zicht wordt dan een probleem. Door de ‘spray’ die de regen veroorzaakt, is het moeilijk om elkaar te zien.

‘Daar komt bij dat de afgelopen twee edities van de Grote Prijs van Zandvoort in de volle zon zijn verreden. De coureurs hebben dus nauwelijks ervaring met dit circuit in de regen. Ze kunnen alleen de ervaring gebruiken die ze vrijdag en zaterdag hebben opgedaan, tijdens de training en de kwalificatie.’

Hoe gingen de coureurs toen om met de regenachtige omstandigheden?

‘Toen vloog een aantal coureurs van de baan. In de training raakte bijvoorbeeld Daniel Ricciardo, de oud-teamgenoot van Verstappen, met zijn auto van het circuit. Omdat een andere coureur voor hem crashte, moest Ricciardo kiezen of hij tegen die coureur aanreed of tegen de muur. Hij koos voor dat laatste, maar daarbij brak hij een botje in zijn hand. Tot zijn grote verdriet kan hij vandaag niet rijden op Zandvoort.

‘Ook bij de kwalificatie op zaterdag zag je dat de coureurs moeite hadden met de omstandigheden. Op het tweede deel van het circuit was de baan toen deels opgedroogd en deels nat. Dan wordt het nog moeilijker. Als je met de verkeerde banden op een nat gedeelte komt, glijd je zo van de baan.’

Hoe is Verstappen doorgaans in regenachtige omstandigheden?

‘Heel goed. In het verleden heeft hij in de regen staaltjes laten zien die nog steeds viraal gaan op internet. Hij is een ontzettend goede regenrijder.

‘Maar Verstappen kan ook buiten zijn eigen schuld in de problemen komen. Hij racet samen met mensen die minder goed in de regen rijden. Bij eventuele crashes kan een safety car op de baan komen, waardoor de coureurs niet mogen inhalen en met aangepaste snelheid moeten rondrijden. Soms moeten de coureurs opnieuw starten. Onlangs ging in Francorchamps zelfs de hele race niet door, omdat het maar bleef regenen.’

Hoe gaan de racefans die Zandvoort bezoeken om met de regen?

‘Bij de kwalificaties gisteren was het gewoon volle bak. Je ziet allemaal oranje poncho’s op de tribunes. Maar de stemming kwam er pas goed in toen de zon doorbrak.

‘In ruil voor het trotseren van de regen krijgt het publiek een spectaculairdere race voorgeschoteld. Omdat de coureurs moeilijk kunnen inhalen op Zandvoort, wordt de race normaal gesproken al gauw een soort optocht. Als het regent, gebeurt er tenminste wat. In Monaco, ook een smal circuit, werd de race pas echt interessant toen het begon te regenen.’

Is het evenement weer net zo druk bezocht als de vorige twee jaren?

‘Ja, het is net als de voorgaande jaren uitverkocht. Verspreid over drie dagen komen meer dan 300 duizend bezoekers naar Zandvoort. Dat verraste me wel enigszins. De dominantie van Verstappen is zo groot, dat bezoekers ook hadden kunnen denken: ik sla een jaartje over.’

Blijkbaar begint de suprematie van Verstappen de Nederlandse fans nog niet te vervelen.

‘Met dit soort prestaties komen allerlei records in zicht, daar kun je als Nederlander ook belangstelling voor hebben. Als Verstappen vandaag wint, heeft hij negen races op rij gewonnen, waarmee hij het prestigieuze record van Sebastian Vettel evenaart. Als Verstappen volgende week in Italië opnieuw wint, heeft hij dat record zelfs alleen in handen.

‘Verstappen zegt zelf dat hij niet rijdt voor records, maar om elke dag beter te worden en te winnen. Toch heb ik Verstappen over dit record opvallend vaak horen praten. Bovendien zeggen mensen die hem goed kennen dat je zijn uitspraak over het belang van records met een korreltje zout moet nemen. Hij weet precies wie wanneer welk record heeft gereden.’

Tot slot, is er nog iets waar je vanmiddag in het bijzonder op gaat letten?

‘Ik ben benieuwd naar de communicatie tussen Verstappen en zijn race engineer, Gianpiero Lambiase. Die relatie is als een huwelijk: tijdens de laatste race waren ze nogal aan het kibbelen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat als het vandaag spannend wordt door de regen.’