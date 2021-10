Verstappen deelt dreun uit aan Hamilton in Austin met pole op ‘Mercedes-baan’

Max Verstappen op het circuit in Austin (Texas) weg naar zijn negende poleposition van het seizoen. Beeld AP

Verstappen deelde daarmee een gevoelige tik uit aan Hamilton. De zevenvoudig kampioen leek vrijdag in de eerste training nog met afstand de snelste auto te hebben, maar het lukte Verstappens team Red Bull in de twee trainingen daarna via de nodige aanpassingen naar Mercedes toe te kruipen. Hamilton baalde zichtbaar na de kwalificatie.

‘Ik heb alles gegeven’, zei hij. ‘We zijn wat teruggevallen na de eerste training, maar ik was tevreden met mijn laatste ronde. Meer zat er niet in. Red Bull was ongelooflijk snel.’ Direct na de kwalificatie was de blijdschap bij Verstappen al te horen over de boordradio. ‘Deze voelt heel goed, jongens’, zei hij tegen zijn team.

Drie kwartier later, voor de camera van Ziggo Sport, was hij nog steeds meer dan tevreden. ‘Vooral omdat het voor mijn doen het gehele weekend niet heel makkelijk was’, legde hij uit.’ Op de een of andere manier kwamen de rondetijden niet en hadden we niet de goede balans. De kwalificatie duurde ook nog net te lang voor mijn gevoel, waardoor het op de laatste run aankwam. En toen kregen we het wel voor elkaar. Daar ben ik heel blij mee. We hebben het dit weekeinde als team goed rechtgetrokken.’

De tienduizenden Amerikanen op de tribunes vierden Verstappens twaalfde pole in zijn loopbaan met gejuich en applaus. Ze hebben daarnaast nog genoeg om naar uit te kijken.

Verstappen viert zijn snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Beeld AP

Mercedes dominant in Texas

De titelrivalen starten zondag de race op het circuit in Texas achter elkaar, met Verstappen dus in het voordeel. Daar had de Nederlander vooraf blind voor getekend, erkende hij: ‘Ik had dit niet verwacht’. Mercedes is steevast dominant op het Circuit of the Americas. Sinds de start van de hegemonie van de Duitse renstal, in 2014, won het team vijf van de zes races in Austin.

Als Verstappen weet te zegevieren op de ‘Mercedes-baan’, kan de Amerikaanse GP zomaar een doorslaggevende rol spelen in de strijd om de wereldtitel. De twee races daarna, in Mexico en Brazilië, zijn juist op circuits waar Verstappen al vaker excelleerde. Op papier heeft hij dan de kans zijn huidige, minimale voorsprong van zes punten uit te bouwen tot een nagenoeg onoverbrugbaar gat.

Maar Verstappen wil het gehele seizoen al niet speculeren over titelkansen of vooruitblikken op komende races. Hij leeft van wedstrijd naar wedstrijd. ‘Dus hopelijk hebben we hier een goede start.’

Feest bij het team van Red Bull als Max Verstappen in extremis een snellere tijd neerzet dan rivaal Lewis Hamilton. Beeld AP