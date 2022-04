Verstappen beleeft in Imola weekeinde waar hij naar hunkerde: gat in WK-stand door zege gehalveerd

Red Bull-coureur Max Verstappen tijdens de Grote Prijs van Emilia-Romagna, nabij de Noord-Italiaanse Imola. Beeld AFP

Met de nodige haast plaatste Verstappen zijn stuur terug in zijn auto, direct na het winnen van de race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Hij wilde zo snel mogelijk uit zijn bolide. Even stond hij nog stil op de neus. Hij balde venijnig zijn vuisten en achter het opengeklapte vizier waren duidelijk pretogen te zien.

Vervolgens rende hij in de armen van zijn monteurs. Die sloegen Verstappen amicaal op zijn schouders en knuffelden hem. De wereldkampioen vierde zijn zege op Imola alsof het zijn eerste in jaren was, in plaats van de eerste in minder dan een maand.

Het uitbundige tafereel toonde hoe belangrijk het succes in Italië voor Verstappen en zijn team was. Het was iets dat hij na de race ruiterlijk erkende voor de camera van Viaplay. ‘Dit hadden we wel even nodig, want we hadden veel uitvalbeurten. Dat is niet iets wat je wilt als je voor het kampioenschap gaat.’

Vooraf was al duidelijk dat Verstappen bij de eerste Europese race van het jaar moest toeslaan. Nog eens punten verliezen ten opzichte van WK-leider Charles Leclerc was voor zijn kansen op titelprolongatie ontoelaatbaar. Na twee uitvalbeurten in drie races stond Leclerc al 46 punten voor hem in de WK-stand.

Om de kans op revanche groter te maken, had Red Bull zijn auto in Imola uitgerust met zogenoemde updates. Grote vraag was of die zouden werken zoals bedacht. Verstappen reisde dus onder druk, en met tal van onzekerheden, af naar Italië.

Al snel kreeg hij het teken dat het goed was. Zowel in de kwalificatie voor de sprintrace (zijn eerste poleposition van het jaar) als in de minirace zelf, die hij won, bleek zijn Red Bull-bolide minimaal gelijkwaardig aan Leclercs Ferrari.

Er wachtte zondag alleen wel een GP waarin hem van alles kon overkomen. In de ochtend had het flink geregend, waardoor het circuit bij de start van de race nog nat was. Dergelijke omstandigheden zijn listig in de Formule 1. Op nat asfalt dreigen ieder moment stuurfouten, ontregelende crashes of strategische missers die een race ineens overhoop kunnen gooien.

Verstappen wist dat hij vooral foutloos moest zijn om te winnen. Vanaf de start was dat het geval. Hetzelfde gold voor Verstappens teamgenoot Pérez, die direct bij de start Leclerc inhaalde en zich opwierp als perfecte bodyguard van Verstappen. Geen moment kwam Verstappen daarna eigenlijk meer in de problemen, onder meer dankzij de rugdekking van Pérez.

Daarachter kon Leclerc met moeite het tempo volgen van de Red Bulls, die voor het eerst sinds 2016 een ‘een-tweetje’ scoorden. Het leidde in de slotfase van de race tot een zeldzame fout van de Monegask, die in de eerste drie races juist uitblonk door zijn onverstoorbaarheid. In de jacht op de sterk rijdende Pérez stuurde hij zijn Ferrari te veel over de kerbstones (racestoepranden). Hij spinde en moest een pitstop maken om de schade aan zijn auto te laten herstellen.

Zijn zekere derde plaats werd zo een zesde plek, waarmee hij zeven dure WK-punten vergooide. Vooral omdat Verstappen wel maximaal scoorde op de thuisbaan van Ferrari, gelegen op een uurtje rijden van de Ferrari-fabriek.

Sterker: Verstappens prestatie in Imola was uniek in de F1-historie. Voor de tweede keer in zijn loopbaan scoorde hij een zeldzame grand slam: hij greep poleposition, leidde de race van start tot finish, won de wedstrijd en noteerde de snelste ronde. Daarbij won hij ook de sprintrace, wat een relatief nieuw concept is in de Formule 1. Zo’n dominantie was nooit eerder vertoond in de raceklasse.

Het weekeinde leverde Verstappen een karrenvracht aan punten op: 34. Hij verkleinde het gat met Leclerc in één race daardoor met bijna de helft, naar 27 punten. En Leclerc toonde in Imola onder druk lang niet zo onfeilbaar te zijn als in de eerdere races. De Ferrari-coureur baalde na de race van zijn fout en was realistisch: ‘Red Bull was te snel voor ons, in alle omstandigheden.’

Verstappen verliet Noord-Italië zondag met tal van redenen voor optimisme. Hij lijkt steeds meer over de betrouwbare, stabiele en snelle auto te beschikken die hem vorig seizoen aan de titel hielp. In zo’n auto weet hij wat te doen. Verstappens soevereiniteit deed denken aan vorig jaar, toen hij voor de zomerstop in de snelste auto van het veld vier keer won in vijf races.

In zijn titeljaar leerde Verstappen alleen ook dat hij niet moest blijven hangen in pech of euforie. Die mindset heeft hij nog steeds. ‘Vorig jaar had ik veel positieve momenten en dan loop je ineens heel erg uit. Vervolgens val je een keer uit en staat het weer bijna gelijk. Het kan heel snel op een neer gaan’, zei hij. ‘Je moet gewoon elk weekend constant willen zijn en niet te veel risico nemen. Dit seizoen is nog heel erg lang, maar dit was natuurlijk een heel positief weekend voor ons.’