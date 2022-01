Versoepelingen: ‘Winkelen op afspraak, hoger onderwijs en mbo open’

Winkels in het centrum van Nijmegen. Een deel van de winkeliers en horecaondernemers dreigt zaterdag – ook als er niet wordt versoepeld – de deuren te openen. Beeld ANP

Dat bevestigen bronnen aan de Volkskrant na berichtgeving van NOS. RTL Nieuws meldt daarbij dat ook de sportmogelijkheden voor volwassenen worden verruimd. Ook binnen sporten wordt onder voorwaarden weer mogelijk. De horeca en de cultuursector blijven naar verluidt voorlopig dicht.

Premier Mark Rutte en OMT-chef Jaap van Dissel overlegden donderdag in het Catshuis, voor het eerst met de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers en de nieuwe onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, over het al dan niet versoepelen van de harde lockdown. De druk op het kabinet om te versoepelen neemt toe. Winkeliers en horecaondernemers zagen de afgelopen weken met lede ogen aan hoe Nederlanders zich massaal over de grens begaven om daar hun inkopen te doen en daar uit eten te gaan.

Verschillende gemeenten en ook provincies hebben zich de afgelopen dagen achter de oproep van niet alleen ondernemers, maar ook de sportsector en het onderwijs geschaard, om een deel van de maatregelen op te heffen. Een deel van de winkeliers en horecaondernemers dreigt zaterdag hoe dan ook de deuren te openen. Afgelopen week openden een aantal winkels in Sittard al de deuren. Uiteindelijk greep de gemeente in, maar met steeds meer lokale overheden die begrip tonen voor de zorgen van de winkeliers en horecaondernemers is het goed mogelijk dat de handhavers de burgerlijke ongehoorzaamheid door de vingers zien.

Meer zit er nog niet in

Met het winkelen op afspraak hoopt het kabinet de ondernemers voor een deel tegemoet te komen. Meer lijkt er voor ondernemers en de cultuursector niet in te zitten. Met het versoepelen van de maatregelen staat het heropenen van het onderwijs op de eerste plek, gevolgd door ruimere mogelijkheden om weer te sporten. De basisscholen zijn vanaf deze week weer begonnen, het hoger onderwijs hervatten staat bovenaan het lijstje.

Bronnen rond het kabinet spreken van misschien wel een van de lastigste beslissingen waar de beleidsmakers in de coronacrisis voor hebben gestaan. Want terwijl de roep om versoepelingen toeneemt en de omikronvariant een milder ziektebeeld lijkt te geven, wordt besmettingsrecord na besmettingsrecord verbroken. De verwachting is dat de piek nog moet komen. Met het te snel loslaten van maatregelen zouden in korte tijd te veel mensen ziek kunnen worden, met als mogelijk gevolg dat een groot deel van Nederland in quarantaine moet.

Minister Kuipers hintte er donderdag al op dat de quarantaineregels dan misschien wel versoepeld moeten worden. Ook is het beeld dat besmettingen nu vooral onder jongeren rondgaan, maar zodra die overslaan naar de oudere leeftijdsgroepen kan dat alsnog tot ernstige ziekte en problemen in de zorg leiden.

Vrijdag overlegt het kabinet verder over de maatregelen, de definitieve besluiten worden vrijdagavond op een persconferentie bekend gemaakt.