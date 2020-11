Versoepeling voor Kerst lijkt ver weg nu daling coronabesmettingen stagneert

Het is nog steeds dagelijks nodig om patiënten naar ziekenhuizen in andere regio’s te verplaatsen om de drukte te spreiden. Beeld BSR Agency

Premier Rutte toonde zich zaterdag al bezorgd over de stagnerende cijfers. Als het aantal besmettingen blijft oplopen, zit meer bewegingsvrijheid rond de Kerst er niet in, zei Rutte zaterdag op een onlinebijeenkomst van de VVD. Zaterdag kwam het aantal besmettingen boven de 6.000 uit, zondag bedroeg het aantal nieuwe gevallen ruim 5.400. De komende dagen gaat het kabinet de ontwikkeling in de gaten houden, waarschuwde Rutte.

De dagelijkse besmettingscijfers tonen een steeds grilliger verloop door problemen met de aanlevering van cijfers door de GGD’s en doordat er in het weekeinde vaak minder wordt getest. Cijfers op weekbasis geven dan beter weer hoe de uitbraak verloopt. Zo is duidelijk te zien dat het virus nauwelijks verder wordt teruggedrongen. Begin november daalde het aantal besmettingen op weekbasis met dik 30 procent, waarmee de tweede golf bedwongen leek. Afgelopen week stagneerde de daling, met bijna evenveel geregistreerde besmettingen als een week eerder.

Er zijn deze week 36.777 besmettingen geteld, zo’n duizend minder dan de week daarvoor. De daling van 3 procent is aanzienlijk geringer dan vorige week, toen het aantal besmettingen nog met 25 procent afnam. Het afgelopen weekend zijn er zelfs meer positief geteste personen gerapporteerd dan het weekend ervoor. Het gemiddelde van ruim 5.000 besmettingen per dag ligt nog ver boven het streven van 1.200 dat minister De Jonge vorige week noemde. Ook het getal van 3.600 dat De Jonge als voorwaarde stelt voor enkele versoepelingen in december, is nog niet in zicht.

In de ziekenhuizen neemt de drukte niet snel af. De bezetting daalt wel, maar vooral op de intensive care lijkt de afname langzaam te gaan. Het is nog steeds dagelijks nodig om patiënten naar ziekenhuizen in andere regio’s te verplaatsen om de drukte te spreiden. Aangezien een beheersbare bezetting in de zorg een belangrijke randvoorwaarde is voor versoepeling van maatregelen, is deze trend evenmin gunstig.

Zondagmiddag lagen er 1.933 covid-19-patiënten in het ziekenhuis, 161 minder dan de week daarvoor. Het kabinet streeft naar minder dan tien ic-opnamen per dag, deze week waren dat er gemiddeld bijna dertig. In het begin van de tweede golf werden er vooral veel patiënten op reguliere ziekenhuisafdelingen opgenomen. De laatste weken verschuift de druk naar de intensive care, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Dit is het gevolg van de eerdere toename aan besmetting onder ouderen en de langere opnameduur van ic-patiënten.’ Het effect van de stagnatie van de gemelde besmettingen is nog niet te zien in de ziekenhuiscijfers. Door de gemiddelde duur van het ziekteverloop is dat vaak pas een tot twee weken later het geval.

Met ruim 210 besmettingen per 100 duizend inwoners per week is het risiconiveau in Nederland volgens de zogenoemde routekaart ‘ernstig’. In 5 van de 25 veiligheidsregio’s zijn er deze week meer dan 250 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. Op gemeenteniveau zag Urk de meeste besmettingen omgerekend naar inwonertal: 1.139 per 100 duizend inwoners in de afgelopen week.