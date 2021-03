Versoepeling? Volgens burgerplatform Containment Nu hebben we stréngere coronaregels nodig

Vicky van der Togt. Beeld Marcel van den Bergh

Al die spelende kinderen op het schoolplein: Vicky van der Togt (28) vindt het moeilijk om ernaar te kijken. Heus kan zij meevoelen met de jongste jeugd die door de coronacrisis wordt geraakt, heus ziet zij de noodzaak van scholen die open zijn. ‘Maar het moet wel veilig kunnen. Wij krijgen berichten van uitbraken op scholen uit het hele land. De maatregelen zijn gewoon niet voldoende, als je in een pandemie probeert het virus eronder te krijgen’, zegt Van der Togt.

Van der Togt is voorvrouw van Containment Nu, een platform van burgers die maar één oplossing uit de coronacrisis zien: de totale verbanning van het virus. Alle pogingen om ‘met het virus te leven’ zijn volgens die gedachte gedoemd te mislukken. De site van de beweging, waar naar eigen zeggen zesduizend mensen bij zijn aangesloten, is gevuld met tamelijk radicale stukken. De ‘schandalen’ van het Nederlandse coronabeleid vliegen je om de oren en ook de pers moet het ontgelden.

Dit alles om de boodschap er luid en duidelijk in te rammen: alles wat er niet op gericht is het virus compleet te elimineren, brengt volgens het platform op lange termijn meer schade toe aan de volksgezondheid, maar ook de economie en het sociale welzijn. Terwijl een groot deel van het land snakt naar versoepeling van de maatregelen, bepleit Containment Nu juist het tegenovergestelde: het land moet nog verder op slot.

Van der Togt sloot zich om persoonlijke redenen aan bij het platform: ze is aan het begin van de pandemie besmet geraakt met het coronavirus en heeft sindsdien met zware restklachten te kampen. ‘Long covid’ heet dat: volgens schattingen heeft één op de tien mensen er drie maanden na de besmetting nog last van, een onbekend aantal nog veel langer. Nog steeds kan ze amper verder lopen dan naar het Corbulopark in Voorburg, een paar straten van haar huis. Ambities om een eigen bedrijf te beginnen staan al een jaar in de pauzestand. Ze zag het als morele plicht om in die tijd haar ervaring met de buitenwereld te delen.

Noodtoestand

Haar boodschap komt niet bepaald gelegen. Sommigen waren in het verleden misschien nog wel te porren voor strengere maatregelen, maar nu? Winkeliers en horecaondernemers dreigden deze week hun zaken te heropenen. Reisorganisaties plannen al coronavrije vakanties, studenten verlangen naar open universiteiten en hogescholen. Ondertussen stagneren de besmettingscijfers en zijn in de verpleeghuizen de eerste resultaten van het vaccineren zichtbaar.

Het kabinet, dat dit weekend vergadert over de crisisaanpak na 15 maart, predikt ondertussen rust. ‘Onvoorzichtig hupsakee de boel openen’ zit er absoluut nog niet in, liet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zich vrijdag ontvallen tegen de NOS. Het Outbreak Management Team adviseerde donderdag wel dat versoepelingen in de verpleeghuizen mogelijk zijn.

Maar de consolidatie van de lockdown is volgens Containment Nu niet genoeg. ‘Als we overgaan op de noodtoestand, kunnen we in een heel rap tempo naar een laag aantal besmettingen. Dan kan ook het bron- en contactonderzoek weer opgepakt worden. Bij vijf of zes weken goed volhouden, zijn we helemaal vrij’, weet Van der Togt zeker.

Weerbarstig

‘Was het maar zo’, reageert OMT-lid Marc Bonten desgevraagd. De hoogleraar moleculaire epidemiologie wijst erop dat het huidige maatregelenpakket al ‘behoorlijk streng’ is. ‘Een nog strengere lockdown zou theoretisch de R-waarde laten dalen, maar dan moet je hem heel lang volhouden voor je naar lage besmettingscijfers gaat. En bij enige versoepeling krijg je meteen verspreiding en introductie vanuit het buitenland.’

Bovendien is de praktijk weerbarstiger dan elk model, als mensen zich niet goed aan maatregelen houden. De vrijdagmiddagzon brengt in het Corbulopark de nodige ontmoetingen teweeg. Kinderen voetballen, volwassenen zijn op een bankje met elkaar in gesprek. ‘Het is hier de laatste maanden altijd druk’, zegt Van der Togt geïrriteerd. Ze vreest dat iedereen gaat picknicken als het beter weer wordt.

Pleiten voor strengere coronamaatregelen maakt je niet overal even populair. Zo wees ze medeklanten in een buurtsuper erop dat ze een mondkapje moesten dragen. ‘Dan gaan die mensen schreeuwen en je een soort van bedreigen: kom mee naar buiten dan! Daarom ben ik ermee gestopt.’ Liever komt Van der Togt niet meer in openbare ruimtes: alleen voor de buurtsuper maakt ze een uitzondering.

Kerst met risicogroepers

Sommige vriendschappen staan onder druk. Vrienden die wel met haar wilden afspreken maar niet buiten, met mondkapjes, op veilige afstand: ze stelde hen teleur. Van der Togt maakt daarin geen concessies. ‘Een vriend benaderde mij: ik zou het zo leuk vinden om met jou te eten met Kerst. Ik ook, schreef ik terug, maar dat betekent niet dat het veilig is.’

Van der Togt vierde de Kerstdagen online, via het streamingplatform Discord. Een ‘ontzettend gezellig’ alternatief, zegt ze, met digitale ontmoeting op digitale ontmoeting met ‘andere risicogroepers die alleen thuis zaten. Het was de drukste Kerst die ik mij kon voorstellen.’

Dat sommige vrienden van Van der Togt het moeilijk hebben met haar zienswijze, snapt ze wel. Maar door haar vervelende ervaring wil ze uitstralen: blijf dit virus alsjeblieft serieus nemen, ‘long covid’ is echt niet uitzonderlijk. ‘En als ik één tip mag geven: stop je mondkapje nooit in je broekzak’, zegt ze, terwijl ze haar chirurgische mondkap in de parkprullenbak gooit, om voor de terugweg een nieuwe op te zetten.