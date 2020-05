Versoepeling van de lockdown: het begin van een groot experiment

Premier Rutte tijdens de laatste persconferentie over de coronacrisis. Beeld ANP

Kinderen die weer in de schoolbankjes zitten, kapsels die flink zijn gesnoeid: de eerste matiging van de lockdown is een feit. Meer versoepelingen liggen in het verschiet, maar het kabinet danst op een dun koord.

Voor het imago van de Belastingdienst was het een zwarte dag: de fiscus blijkt toch te hebben gemikt op mensen met een andere nationaliteit.

DE CORONACRISIS

Schuifelen naar de uitgang...

Het grote experiment is begonnen. Vanaf vandaag zijn de basisscholen en kapsalons weer open, het eerste stapje op de door het kabinet uitgestippelde weg uit de lockdown. Geen rechte weg, maar een vol vertakkingen, hobbels en ingewikkelde spelregels - en waarop het ook mogelijk is om rechtsomkeert te maken.

Dat laatste gaat gebeuren als het aantal nieuwe besmettingen te hard oploopt, maakte Mark Rutte vorige week duidelijk. Dat de premier toch een planning tot 2021 presenteerde, was om de bevolking ‘perspectief’ te bieden; de roep daarom was naarmate de crisis aanhield alsmaar sterker geworden. Maar Rutte wil de planning enkel blijven volgen ‘als de virologen en de epidemiologen zeggen dat het kan’.

Uiteraard was er de nodige kritiek. Het perspectief voor de een was niet hetzelfde als dat voor de ander. Eigenaren van sportscholen en theaterclubs beklaagden zich over de volgens hen te strenge regels. Toch is het onwaarschijnlijk dat het kabinet het beleid nog sneller versoepelt. Spoed werkt averechts: laat een virus te veel lopen en voor je het weet zit je wéér in een lockdown.

...Om een ramp te voorkomen

Dat de inzet hoog is, werd vanochtend bevestigd tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de ouderenzorg. Van alle ouderen van boven de 80 jaar die zijn besmet met het virus overlijdt 20 procent, was één van de ijzingwekkende statistieken die daar werden gepresenteerd. In de verpleeghuizen zijn de cijfers nog een stuk ernstiger: daar overlijdt zo’n 30 procent na een coronabesmetting. Percentages die het nemen van grote risico’s sterk ontmoedigen.

ETNISCH PROFILEREN

Fiscus zoekt op paspoort

Dat er veel misging in de afgelopen jaren, gaf de Belastingdienst na het uitkomen van de toeslagenaffaire al toe. Eén ding bleef de geplaagde dienst bij hoog en laag ontkennen: dat zij haar pijlen bewust zou richten op mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Een nieuwe onthulling van Trouw en RTL Nieuws brengt staatssecretaris Hans Vijlbrief in verlegenheid, nu er toch sprake blijkt van een vorm van etnisch profileren.

Na 2012 hadden mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit hadden meer kans dat hun aangifte werd gecontroleerd dan mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit. ‘Op basis van ervaring’ beschouwde de Belastingdienst het hebben van een ander (tweede) paspoort als een risicofactor.

Hoewel er geen hard bewijs is voor etnisch profileren in de toeslagenaffaire, blijkt buitenlanderschap dus wel een criterium te zijn geweest bij de reguliere belastingcontrole. De dienst houdt zelf overigens vol dat dit geen etnisch profileren is, omdat Belgen en Duitsers in dit selectiesysteem niet anders behandeld werden dan mensen met een Marokkaanse of Roemeense nationaliteit.

DE STRIJD OM DENK

Eerste gewonde gevallen

In de al weken woedende machtsstrijd binnen Denk was het Selçuk Öztürk die nog niet persoonlijk van zich had laten horen. Dit weekend verbrak hij zijn zwijgen, eerst in een interview met politiek verslaggever Ariejan Korteweg. Öztürks woorden logen er niet om: volgens de Denk-voorzitter hebben zijn voormalig strijdmakkers Tunahan Kuzu en Farid Azarkan tezamen een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag richting Kuzu stilgehouden.

Vervolgens maakte Öztürk zondag bij Buitenhof bekend dat hij na de verkiezingen niet in de Tweede Kamer terugkeert. Wel blijft hij graag aan als voorzitter. Een einde aan het gevecht dat hij met de twee andere kopstukken voert is dus nog niet in zicht. Opvallend: bij het debat over de ouderenzorg verscheen Kuzu met zijn vingers in het verband.

Tunahan Kuzu met gehavende vingers. Beeld Tweede Kamer

50PLUS NA DE CRISIS

Lange revalidatie nodig

Voor de mogelijke schade van een splitsing hoeft Denk maar te kijken naar 50Plus. Daar vertrok de charismatische fractieleider Henk Krol na een interne oorlog om voor zichzelf te beginnen. De eerste peiling voorspelt weinig goeds: volgens Maurice de Hond zou 50Plus één schamel Tweede Kamerzeteltje behouden als er nu verkiezingen zouden zijn. Mijlenver van de virtuele tien zetels waar de ouderenpartij vier weken geleden op stond.

Een schrale troost voor de 50Plussers: Krols Partij voor de Toekomst peilt met één zetel niet beter. De conclusie dat Krol en 50Plus elkaar harder nodig hebben dan ze dachten ligt voor het grijpen, maar maart 2021 is nog ver. Eerst moet de PvdT een volwassen programma presenteren, terwijl de 77-jarige senator Martin van Rooijen bij 50Plus nog niet heeft toegezegd dat hij de kar wil trekken. Daarna zal blijken wie het laatst lacht.

Henk Krol en Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen. Zij startten samen de Partij voor de Toekomst. Beeld ANP

EN DAN DIT NOG

‘Help de armste landen’

Nederland moet als de wiedeweerga 1 miljard euro uittrekken om de armste landen (vooral in Afrika) te helpen bij het bestrijden van de coronacrisis. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), in een maandag gepubliceerd spoedadvies aan de regering. Volgens voorzitter Jaap de Hoop Scheffer bestaat het risico ‘dat het grote drama hier (in Nederland, red.) het zicht ontneemt op wat er in de rest van de wereld gebeurt’.

Nederlanders eindelijk terug

Er lijkt enig schot te zitten in het repatriëren van Nederlanders uit Marokko. Maandagnacht zal er opnieuw een repatriëringsvlucht uit Casablanca landen op Schiphol. Inmiddels is het aantal gestrande landgenoten teruggebracht van 3.000 tot 1.700. Dat het kabinet daar nauwelijks over communiceert, komt door de uiterst moeizame band met Marokko: te veel borstklopperij zou voor nieuwe ergernissen bij de Marokkaanse overheid kunnen zorgen.



Passagiers van de eerste repatriëringsvlucht uit Marokko op Schiphol. Beeld ANP

