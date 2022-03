Versnippering gemeenteraden zet door: maar liefst 592 eenmansfracties

Burgemeester Weys van Hilvarenbeek in gesprek met jongeren in een huifkar die rondrijdt om jongeren te verlokken te gaan stemmen. Beeld Raymond Rutting/VK

In 2010 bestond een gemeenteraad uit gemiddeld 6,8 fracties. Na de verkiezingen in 2018 was dit opgelopen naar 7,62 en nu hebben in een gemeente gemiddeld 7,99 partijen minstens een zetel weten te behalen. Dat blijkt uit berekeningen van de Volkskrant op basis van de verkiezingsuitslagen van afgelopen woensdag.

Veel gemeenten hebben eigenlijk geen grote partijen meer. De grootste partijen in Vlaardingen, Maastricht, Zoetermeer en Alkmaar komen niet verder dan 13 procent van de zetels. In 137 gemeenten van de 333 waar een nieuwe raad is gekozen, weet geen enkele partij meer dan een kwart van de kiezers voor zich te winnen.

Fracties worden ook steeds kleiner. In de nieuwe raadsperiode zijn er 592 eenmansfracties. In 670 fracties zitten slechts twee mensen. In 2018 waren er na de verkiezingen 534 eenmansfracties in 335 gemeenten. De meeste eenpitters, zeven stuks, zijn verkozen in Den Bosch. In negen andere gemeenten haalden zes partijen één zetel.

Ruim tweederde van alle fracties bestaat uit drie of minder leden. De gemiddelde fractiegrootte is 3,09. Dat is nog iets minder dan de 3,13 leden in 2018, toen de versnippering ook al toenam ten opzichte van eerdere jaren.

De verbrokkeling in de lokale politiek leidt tot zorgen over de bestuurbaarheid van gemeenten. Zo wordt het op steeds meer plekken moeilijk om een klassieke meerderheidscoalitie te vormen. In gemeenten als Maastricht en Almere (beiden zestien fracties, het hoogste aantal samen met Den Bosch) zijn daar ten minste zes partijen voor nodig.

Lange raadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergaderingen worden er niet korter op. De spreektijd is namelijk niet afhankelijk van de grootte van een fractie. Bovendien bestaat de vrees dat politieke eenpitters niet goed opgewassen zijn tegen de omvangrijke en complexe dossiers die gemeenten op hun bordje hebben gekregen of nog krijgen, zoals de jeugdzorg en de energietransitie.

In slechts vier gemeenten heeft één partij een meerderheid van de zetels binnengesleept. In Barendrecht, Hilvarenbeek, Zeewolde en Hellendoorn was een lokale partij oppermachtig. In de Flevopolder is dat Leefbaar Zeewolde, dat zich verzet tegen de bouw van een groot datacenter van Facebook.

Versnippering is ook in kleinere gemeenten goed zichtbaar. In Enkhuizen (18 duizend inwoners) is de raad relatief gezien het meest versnipperd: de zeventien zetels zijn daar verdeeld over tien partijen. Dat zijn evenveel verkozen partijen als in het veel grotere Zwolle, Venlo of Hilversum, waar tien fracties samen 37 of 39 zetels hebben. Ook op Ameland is de raad sterk verdeeld (met zes fracties op elf zetels).