Verslagen door een virtuele Verstappen: zelflerende computer Sophy rijdt iedereen weg in racegame

Zal een robot snel Max Verstappen van zijn Formule-1-troon kunnen stoten? Experts hebben er een hard hoofd in. In elk geval niet morgen. Het gps-navigatiesysteem, de camera’s, de radar-, lidar- en andere sensoren die moeten voorkomen dat een auto tegen andere weggebruikers of obstakels knalt werken nu nog te traag.

De autopilot bijvoorbeeld in een Tesla schakelt zichzelf uit als de snelheidsmeter de 128 kilometer per uur aantikt. In de Formule 1 worden snelheden bereikt van bijna 400 kilometer per uur.

Maar toch: sinds kort weet een robot in een autorace menselijke tegenstanders te kloppen. Ook al is het in een virtuele krachtmeting.

Vorige maand versloeg ‘robocoureur’ Sophy in een wedstrijd vier van ’s werelds beste coureurs in Gran Turismo. Dat laatste zal raceliefhebbers niet zoveel zeggen, maar de liefhebbers van racegames des te meer. Gran Turismo is een realistische autosimulator voor de PlayStation, de spelcomputer van het Japanse elektronicaconcern Sony. De jongste editie van de ‘game’ verscheen twee weken geleden.

Sophy is geen robot zoals uit de films Ex Machina of West World, maar een zelflerend computernetwerk. In plaats van dat progammeurs software schreven die Sophy vertelde wat ze moest weten om te kunnen winnen, leerde de computer dat met vallen en opstaan, in 45 duizend uur rondjes rijden. De machine werd ‘gestraft’ voor fouten en ‘beloond’ voor overwinningen en corrigeerde zo geleidelijk haar tekortkomingen.

Deep Blue

Het is voor het eerst dat een zelflerende computer de mens in een racegame overvleugelt. De afgelopen jaren moesten gamers al wel hun meerdere erkennen in een tegenstander van bits en bytes in strategische computerspellen als Dota 2 en Starcraft.

In sommige bordspelen ging de mens al eerder voor de bijl. Google’s Deepmind versloeg in 2016 in Seoul de 18-voudige wereldkampioen Go, Lee Sedol. In 1997 legde de Russische grootmeester Garri Kasparov het af tegen Deep Blue, een schaakcomputer die door IBM was ontworpen.

In een wedstrijd vorige maand voor de internationale pers droogde Sophy zelfs Tomoaki Yamanaka af. De Japanner wint al jaren belangrijke Gran Turismo-toernooien, maar kwam nu 5,8 seconden na Sophy de eindstreep over. Dat is in racetermen een eeuwigheid. Normaal wordt het verschil in neuslengtes uitgedrukt.

Yamanaka was vooral druk bezig om te verhinderen dat hij zijn positie als nummer twee zou verliezen aan een andere racewagen met Sophy achter het stuur.

Het racende computernetwerk deed de makers van Gran Turismo, Polyphony Digital, en onderzoekers van Sony’s afdeling voor kunstmatige intelligentie versteld staan.

De virtuele coureur slaagde er eerst niet eens in om op rechte stukken op de baan te blijven. Maar al rap racete Sophy rond met de vaardigheid van een Max Verstappen of een Lewis Hamilton. ‘Zij doen al dingen waarvan wij dachten dat die uniek waren voor Sophy’, vertelt Kazunori Yamauchi, de directeur van Polyphony Digital, de Japanse studio achter Gran Turismo.

‘Sophy heeft een circuit in een dag onder de knieën’

Takuma Miyazono, de Japanse wereldkampioen Gran Turismo die meedeed aan de wedstrijd voor de pers, was onder de indruk. ‘Sophy is razendsnel, met rondetijden die beter zijn dan je mag verwachten van de beste coureurs.’

De twintiger Miyazono rijdt al rondjes in Gran Turismo sinds zijn 4de. Zijn virtuele tegenstander leerde sneller. ‘Sophy heeft een circuit in een dag onder de knieën, in twee dagen staat ze al in de top-5. Daarna heeft ze tien tot twaalf dagen nodig om de uiterste grenzen op te zoeken’, zegt Michael Spranger, Sony’s chef kunstmatige intelligentie.

In het begin probeerde Sophy vooral op snelheid aan kop te komen. Om te winnen moest de computer leren tactisch te denken. Zo wilde de virtuele coureur op rechte stukken steevast de wagen voor haar passeren. Maar daarmee liep ze het risico zelf te worden ingehaald door een speler in haar kielzog.

Sophy’s scheppers moesten haar verder leren om andere deelnemers te ontzien. Motorsport is volgens Spranger voor een deel gebaseerd op het idee dat coureurs niet alleen rijden volgens de spelregels, maar net zo goed in de geest daarvan. Tijdens de race voor de pers leek het er even op dat Sophy strafpunten ging oplopen door wel erg op het scherp van de snede te racen. Ze bleef evenwel een ‘heer’ in het verkeer.

‘Spelers moeten haar zien als een vriend’

Dat laatste was dan ook de bedoeling. Yamauchi van Polyphony Digital zegt dat Sophy is bijgebracht zich zo te gedragen dat menselijke coureurs haar prestaties kunnen waarderen, ook al laat ze hen in het stof bijten. ‘Spelers moeten haar zien als een vriend, een kameraad – iemand die sympathie oproept.’

Chris Gerdes, hoogleraar aan de universiteit Stanford en gespecialiseerd in zelfrijdende auto’s, beschouwt Sophy als een doorbraak. ‘Zo vaardig menselijke bestuurders eruit rijden in een rechtstreekse confrontatie markeert een mijlpaal in kunstmatige intelligentie’, schrijft de Amerikaan in Nature. Het gezaghebbende wetenschappelijke blad leek het daarmee eens: het bombardeerde Sony’s prestatie tot omslagartikel.

Minder geïmponeerd is Richard Socher, de oprichter van de zoekmachine You.com. Games zijn een slechte meetlat om te bepalen hoever kunstmatige intelligentie is gevorderd, stelt hij in januari in een interview met de website Venturebeat.

‘Het probleem is dat in veel gevallen mensen denken dat wat moeilijk is voor mensen moeilijk is voor computers. Toen een computer wist te winnen bij schaken werd de machine niet slimmer dan mensen – hij werd slechts beter in schaken.’ Sophy rijdt menselijke tegenstanders er alleen uit op circuits waarop ze heeft getraind, met specifieke auto’s onder afgebakende omstandigheden én in een game. Om Max Verstappen over een paar jaar zijn kroon te ontnemen is meer nodig.