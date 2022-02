Verse sneeuw veroorzaakt zware lawines in Tirol: zeker acht mensen omgekomen

Een skilift in Oostenrijk. Bij lawines in Tirol zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Beeld AFP

Het echtpaar was vrijdagavond niet teruggekeerd na een skitocht, waarna een urenlange zoekactie werd gehouden. In Spiss, op de grens met Zwitserland, ging het om vier Zweden en hun Oostenrijkse gids die buiten de piste waren gaan skiën. Eén persoon werd overgebracht naar een ziekenhuis in Zwitserland.

Beeld de Volkskrant

Ook bij het plaatsje Sölden ging het mis: vier Vlaamse vrienden die hier op vakantie waren kwamen twee minuten na een lawine aan in het dal en zagen een berg sneeuw ‘van wel 8 meter hoog liggen’, meldt de Vlaamse omroep VRT op haar site. Toen ze beseften dat er mensen onder de sneeuw lagen, zijn ze gaan graven. Even later kwamen er reddingswerkers, en uiteindelijk waren er zeker 200 mensen bezig om eventuele slachtoffers te vinden. ‘Na ongeveer een half uur graven in de zeer zachte sneeuw, vonden we handschoenen die 2 meter diep staken’, vertelt één van de Vlamingen aan de VRT. Er werden vijf Duitsers levend onder de sneeuw vandaan gehaald.

Volgens Oostenrijkse media waren er in Tirol ongewoon veel lawines. De autoriteiten telden er sinds donderdag bijna zestig, te wijten aan de verse sneeuw. De lawinewaarschuwingsdienst benadrukt dat je alleen met zeer veel ervaring het lawinegevaar kunt beoordelen.