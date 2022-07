Verschillende landen heffen ‘bofbelasting’ op megawinsten van energiebedrijven, waarom Nederland niet?

In Frankrijk daalt vanaf september de benzineprijs. Beeld ANP / Abaca Press

Shell verdiende vooral goed aan de verkoop van aardgas en de vloeibare variant lng. Bij deze divisie steeg de winst in het tweede kwartaal met maar liefst 163 procent tot 8,1 miljard dollar. Dat maakte de multinational donderdagochtend bekend. De chemietak met onder meer raffinage zag de inkomsten dankzij hogere marges bijna verdubbelen tot 2,1 miljard. Shell verdient nu 28 dollar op elke vat olie dat zijn raffinaderijen verwerken. In de eerste drie maanden was dat 10 dollar per vat.

Aandeelhouders zijn spekkoper: Shell koopt na eerdere grote terugkoopprogramma’s voor 6 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dit ondersteunt de koers van het aandeel. Consumenten betalen intussen de rekening.

Overal? Dat niet. In Frankrijk gaat vanaf september de prijs voor een liter benzine naar 1,45 euro, uitgaande van de prijzen van vandaag. Dat brandstof in Frankrijk straks voor een vriendenprijsje wordt verkocht is te danken aan een accijnsverlaging van 30 cent. Bovendien doet het Franse energieconcern TotalEnergies nog eens 20 cent van de prijs af, tot november. Daarna krijgen klanten tot het eind van het jaar 10 cent korting per liter.

TotalEnergies, dat donderdag ook een recordkwartaalwinst bekend maakte, verlaagt de prijzen niet uit goedertierenheid. De geste gebeurde onder dreiging van een mogelijke extra belasting door de staat. Plannen hiervoor werden nipt verworpen door het Franse Lagerhuis, nadat TotalEnergies de korting had aangekondigd. Voor Parijs was een fikse verlaging noodzakelijk, omdat het Elysée vreest dat burgers hun gele hesjes weer uit de kast halen. Eerder beperkte Parijs al de stijging van de elektriciteitsprijs.

Hoge winsten door gestegen prijzen

De roep om zo’n ‘meevallersheffing’ (in het Engels windfall tax) klonk de afgelopen maanden in diverse Europese landen, nadat energieconcerns exceptioneel hoge winsten hadden gerapporteerd. Energiebedrijven krijgen hun winst zomaar in de schoot geworpen en zouden daarom een deel moeten teruggeven aan de samenleving, luidt de kritiek van diverse politici, ook in Nederland.

Een aantal landen heeft daarom al een ‘mazzeltaks’ of ‘bofbelasting’ ingevoerd: een tijdelijke of eenmalige extra heffing om overwinsten af te romen. Onder meer het Verenigd Koninkrijk (Shell valt daar onder het windfall-regime), Roemenië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije stelden er een in. Spanje kwam met een ‘regulerende maatregel’ met vergelijkbaar effect. Die moet in twee jaar tijd 7 miljard euro opleveren.

Kabinet wil geen mazzeltaks

In Nederland wil het kabinet zo’n heffing vooralsnog niet invoeren, ondanks verzoeken vanuit de oppositie. Hoewel andere landen een extra taks pijlsnel introduceerden, stelt staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) in een recente Kamerbrief dat het minstens twee jaar duurt voor de belastingregels aangepast zijn.

Bovendien vindt het kabinet het onwenselijk zich te bemoeien met de besteding van ondernemingswinsten. ‘Het staat bedrijven vrij hun winsten aan te wenden op een manier die hen goeddunkt’, antwoordt de staatssecretaris op Kamervragen. Bovendien gaat het vaak om internationaal opererende concerns, waarvan het onduidelijk is waar de winst precies ‘neerslaat’.

Een verhoging van de mijnbouwheffing is een alternatief, maar het kabinet vreest dat zo’n heffing het aanboren van nieuwe gasvelden in de Noordzee minder rendabel maakt. En juist hiermee wil de regering haast maken, nu Nederland van het Russische gas af wil.

Vestigingsklimaat

Een andere mogelijkheid, een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting, treft ook sectoren die geen megawinsten boeken en zou het vestigingsklimaat verslechteren. Volgens het kabinet zijn de belastingen in Nederland al zo hoog, dat de Nederlandse fiscus zelfs na invoering van de Britse windfall tax procentueel nog altijd meer geld int dan zijn Britse evenknie.

De regering lijkt dus niet van plan de winst van energiebedrijven af te romen. Mogelijk verandert de situatie de komende maanden nog, zeker nu de toch al extreem hoge gasprijs deze week nog eens omhoog spoot nadat Rusland de gaskraan naar Duitsland verder dichtdraaide. Shell zegt de zorgen te begrijpen, maar stelt dat enorme investeringen nodig zijn om de komende jaren voldoende olie en gas te kunnen winnen. Ook zegt het concern miljarden te steken in duurzame energie.