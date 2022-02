Verschil besmettingsgraad tussen jong en oud kleiner, steeds minder boosterprikken

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit in de teststraat. Beeld ANP

Besmettingscijfers dalen bij jong en oud, meeste meldingen in Friesland

Vooral bij kinderen en jongeren daalt het aantal gemelde coronabesmettingen snel. Ook ouderen testen minder vaak positief dan vorige week, maar daar is de afname minder groot. Hierdoor wordt het verschil tussen leeftijdsgroepen steeds kleiner. In heel Nederland dalen de besmettingscijfers. De afgelopen week zijn 310 duizend nieuwe coronabesmettingen gemeld, 37 procent minder dan vorige week. Dit komt mede door de slechte weersomstandigheden, veel teststraten sloten enige tijd de deuren.

Het percentage positieve testen bleef ongeveer gelijk, dat steeg van 57,6 naar 58,3 procent. Friesland registreerde deze week de meeste positieve testen, ruim 2.500 per 100 duizend inwoners. Het landelijk gemiddelde is 1.765. Ook in Groningen en de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Gelderland-Midden zijn ruim 2.200 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. In de Zaanstreek en rond Rotterdam en Amsterdam, waar eerder deze winter zeer veel besmettingen werden gemeld, is het aantal positieve testen nu relatief het laagst.

Laagste aantal boosterprikken sinds november, minder dan helft twintigers en dertigers haalde extra prik

De Nederlandse boostergraad neemt nauwelijks meer toe. De laatste weken blijft het percentage geboosterden vrijwel stabiel, en de verschillen tussen jong en oud zijn groot. Van de zestigplussers heeft ruim 80 procent een booster gekregen, bij personen onder de 40 minder dan de helft. Dit hoeft niet alleen aan verminderde prikbereidheid te liggen. Door de hoge besmettingsgraad de afgelopen weken, vooral in de jongere leeftijdsgroepen, komen veel personen voorlopig nog niet in aanmerking voor een boosterprik. Na een coronabesmetting moet iemand die een booster wil drie maanden wachten. De afgelopen week zijn 67 duizend boosterprikken gezet. Op het hoogtepunt van de boostercampagne begin januari waren dit er bijna 1,9 miljoen per week.