Verscherp controle op kwaliteit digitaal hoger onderwijs, zeggen VVD en CDA

Een student Geneeskunde aan de UvA studeert vanuit huis vanwege het coronavirus. Beeld Hollandse Hoogte / Mariette Carstens

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) zei vorige week in de Volkskrant dat haar ministerie zich niet bemoeit met hoe instellingen hun onderwijs vormgeven en dat zij de kwaliteit blijft monitoren ‘zoals we dat altijd deden’.

‘Wij vinden juist dat de minister er bovenop moet zitten’, zegt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. ‘Kwaliteit moet bovenaan staan.’ Hij gaat, als de Tweede Kamer binnenkort debatteert over de gevolgen van corona voor het hoger onderwijs, een voorstel tot extra checks indienen. ‘Ik hoor van studenten die betrokken zijn bij medezeggenschapsraden dat zij zich grote zorgen maken.’

CDA-Kamerlid Harry van der Molen ontvangt zulke verontrustende berichten ook. ‘Wij moeten met een andere bril dan normaal naar de kwaliteit kijken. Natuurlijk houdt de NVAO, de bestaande accreditatieorganisatie, de kwaliteit in de gaten. Maar die beoordelingen zijn vooral op de toekomst gericht. Terwijl we nu behoefte hebben aan informatie over de dagelijkse gang van zaken. De minister moet echt de vinger aan de pols houden.’

‘Mystery visits’

Wiersma onderschrijft alle inspanningen van instellingen, maar wil juist daarom ook extra controleren waar het niet goed gaat. Hij bepleit digitale ‘mystery visits’ door student-inspecteurs, die per opleiding de knelpunten in kaart brengen. ‘Als die knelpunten niet snel genoeg worden opgelost, moet de minister aan de noodrem kunnen trekken. Zodat opleidingen onder verscherpt toezicht bij de NVAO kunnen worden geplaatst.’

Van der Molen vindt dat te ver gaan. ‘Ik wil de instellingen niet in de nek hijgen. Ik voel meer voor het intensiveren van de gesprekken tussen studenten en medewerkers.’ Maar net als Wiersma wil hij wel straks een tussenstand zien over de kwaliteit van het onderwijs. Van der Molen: ‘Zodat we niet halverwege het collegejaar worden overvallen met de mededeling dat het niet goed gaat. Het is zaak extra alert te zijn.’

De oproep van VVD en CDA wekt irritatie bij Pieter Duisenberg, voorzitter van de koepel van universiteiten VSNU. ‘Natuurlijk is kwaliteit cruciaal. Tentamens houden allemaal hetzelfde niveau, de lat gaat niet omlaag. We controleren zo veel mogelijk met bestaande instrumenten, zoals vak-evaluaties, maar er zijn ook afspraken om de studievoortgang, uitval en kwaliteit te monitoren.’

Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond: ‘Wij hebben begrip voor de werkdruk van het onderwijspersoneel. Maar we krijgen veel klachten binnen en hebben behoefte aan harde data. We zullen erop aandringen dat de gevolgen van covid-19 voor studenten goed worden geïnventariseerd. De monitor die er moet komen, moet zowel vertraging, uitval als kwaliteit bekijken. Dat moet geen monitor-light zijn. Want dat er geen aanleiding zou zijn om de kwaliteit extra in de gaten te houden, is gewoon niet zo.’

De andere twee coalitiepartijen, D66 en ChristenUnie, vinden dat de bestaande middelen voldoende zijn. ‘Ik heb moeite met dat voortdurend de duimschroeven willen aandraaien’, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. ‘Alsof docenten niet alles op alles zetten om een zo goed mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden.’

CU-Kamerlid Eppo Bruins: ‘Ik beschouw de huidige situatie niet als het nieuwe normaal, maar als het tijdelijke abnormaal. Daarvoor hoeven we niet een heel controlecircus op te tuigen. Ik hoop dat studenten en docenten elkaar zo snel mogelijk weer kunnen ontmoeten.’