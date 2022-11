Verrassing in definitieve WK-selectie: Van Gaal laat doelman Cillessen thuis, Simons wel mee

Bondscoach Louis van Gaal vrijdagmiddag tijdens de persconferentie waarop hij de keuze voor zijn spelersselectie uitlegde. Beeld ANP

Voor het Nederlands elftal begint het WK over tien dagen met een groepswedstrijd tegen Senegal. Drie weken geleden gaf Van Gaal al de 39 namen uit zijn voorlopige selectie vrij. Uiterlijk maandag moet de KNVB aan de wereldvoetbalbond Fifa doorgeven welke 26 spelers definitief meegaan naar het eindtoernooi.

De grootste verrassing in de selectie vindt plaats onder de lat. Van tevoren leek Jasper Cillessen het ze­kerst van zijn plaats, maar Van Gaal heeft hem toch niet geselecteerd. Ook Mark Flekken van SC Freiburg blijft thuis. In plaats van hen gaan drie eredivisiekeepers uitmaken wie in Qatar het doel van het Nederlands elftal verdedigt: Remko Pasveer (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord) en Andries Noppert (Heerenveen).

De 33-jarige Cillessen keerde afgelopen zomer terug naar NEC, de club waar hij zijn carrière in het betaald voetbal begon. Met meer speeltijd hoopte hij zijn kansen te vergroten om voor de tweede keer op een WK in actie te komen. Acht jaar geleden was Cillessen in Brazilië nog de eerste keus van Van Gaal. Voor het EK van vorig jaar liet toenmalig bondscoach Frank de Boer hem buiten de selectie, omdat hij kort voor de start van het toernooi een coronabesmetting opliep. Cillessen keepte tot dusver 63 wedstrijden voor Oranje.

Volgens Van Gaal ontbrak het Cillessen de laatste weken aan vorm. Tijdens de persconferentie wilde de bondscoach vrijdagmiddag verder niet uitleggen waarom zijn staf de ene speler wel en de andere niet geselecteerd had. Wel zei hij dat hij ‘niet alleen de beste spelers, maar ook de beste teamspelers’ kiest. ‘We moeten vijf weken met elkaar verder’, aldus Van Gaal.

Depay is er wel bij

Memphis Depay, die hard op weg is om Oranje-topscorer aller tijden te worden, zit gewoon bij de selectie. Vanwege een spierblessure heeft hij al anderhalve maand geen minuut meer gespeeld. Van Gaal zei echter eerder al dat hij zijn best zou doen een plekje vrij te houden voor de 81-voudig international van FC Barcelona.

Volgens Van Gaal is Depay uiteindelijk geen twijfelgeval geweest. Tegen Senegal zal hij nog niet in de basis beginnen, maar een invalbeurt is een optie. ‘Het is niet zo dat hij nu zomaar direct kan spelen’, lichtte de bondscoach toe. ‘Maar ik vind Memphis zo belangrijk voor dit team dat ik dat op de koop toeneem.’

Twee nieuwelingen in selectie

Van Gaal heeft ook een plek ingeruimd voor twee spelers die nog niet eerder in de selectie van Oranje zaten. De 19-jarige Xavi Simons maakte de afgelopen maanden op het middenveld en in de aanval bij PSV dusdanig veel indruk dat hij wellicht mag debuteren in Qatar. Ook de 21-jarige verdediger Jeremie Frimpong van Bayer Leverkussen zit in de selectie.

Omdat het WK van dit jaar midden in het Europese voetbalseizoen valt, heeft de selectie amper tijd om zich voor te bereiden. Veel spelers komen dit weekeinde nog voor hun club in actie. Aanstaande maandag verzamelt de selectie in Zeist, om een dag later af te reizen naar Qatar.

De volledige WK-selectie van het Nederlands elftal Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (SC Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax). Verdediging: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Internazionale), Stefan de Vrij (Internazionale), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). Middenveld: Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kenneth Taylor (Ajax) en Xavi Simons (PSV). Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Cody Gakpo (PSV), Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge) en Wout Weghorst (Besiktas). Afvallers: Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Sven Botman (Newcastle United), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Micky van de Ven (VFL Wolfsburg), Brian Brobbey (Ajax), Arnaut Danjuma (Villareal), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München) en Guus Til (PSV).

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de KNVB vandaag aan de Fifa moest doorgeven welke spelers definitief meegaan naar het WK in Qatar. Dat mag echter ook zaterdag, zondag en maandag nog.