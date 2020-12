Verrassende wending in zaak Thialfschutter: verdachte direct vrij

Charles van der W. tijdens de behandeling van de zaak over de schietpartij bij Thialf in 2017. Beeld ANP

Het arrest betekent een enorme ommezwaai in de zaak tegen de ‘Thialfschutter’. De rechtbank veroordeelde Van der W. vorig jaar nog tot 2,5 jaar cel vanwege zware mishandeling. Het OM had in hoger beroep 3,5 jaar gevangenisstraf geëist, maar zag de uitspraak woensdag bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veel lager uitvallen.

Omdat Van der W. al meer dan anderhalf jaar in voorlopige hechtenis zat, hoeft hij niet meer terug in detentie. Het hof houdt in het arrest ook rekening met de gezondheid van de verdachte, die ernstig ziek is en de afgelopen jaren meerdere operaties moest ondergaan. Zijn voorlopige hechtenis was om die reden al onder voorwaarden geschorst.

Van der W. dook op 7 januari 2017 op bij de parkeerplaats van ijsstadion Thialf, waar op dat moment de EK schaatsen bezig waren. Hij zocht Jonker, die het toernooi als sponsor en liefhebber bezocht, na de wedstrijden op om verhaal te halen over een mislukte zakendeal. Volgens het OM schoot Van der W. daarbij met een vuurwapen op Jonker. Toen Jonker in paniek wegreed en daarbij meerdere auto’s raakte, bleek hij gewond aan zijn hand.

Geen kogels

Van der W. heeft altijd met klem ontkend dat hij op Jonker heeft geschoten. Hij vindt daarin steun bij een wapendeskundige, die tijdens het proces concludeerde dat er geen sprake is geweest van een ‘scherp’ vuurwapen. In Jonkers auto en op de parkeerplaats van Thialf werden geen kogels of kogelhulzen aangetroffen. Daarnaast was nergens te zien dat er kogels waren ingeslagen.

Ook het vermoedelijke alarmpistool dat uitsluitsel had kunnen bieden, is nooit gevonden. Van der W. gooide het naar eigen zeggen die avond in een sloot, omdat hij in paniek was geraakt door wat er was gebeurd. Hij vluchtte en kon later in Spanje worden opgepakt.

Het hof volgt de lezing van de wapenexpert en vindt dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat Van der W. met een geladen vuurwapen Jonker op de parkeerplaats had opgewacht. Ook zegt het hof niet te kunnen vaststellen wat voor wapen er dan is gebruikt, of Van der W. bewust op Jonker heeft geschoten en of het wapen onbedoeld is afgegaan toen Jonker wegreed (Van der W. kwam daarbij ten val). Hoe Jonkers verwondingen aan zijn hand wel zijn ontstaan, blijft onduidelijk.

Wel is het hof ervan overtuigd dat Van der W. het wapen mee had genomen naar de parkeerplaats van het schaatsstadion, om hem te herinneren aan een zakelijke afspraak. Van der W. claimt dat de Groningse ondernemer ooit had toegezegd zijn detacheringsbedrijf over te nemen. Hij was in januari 2017 vanuit Brazilië naar Nederland gekomen om Jonker daarop aan te spreken.

Het hof spreekt Van der W. eveneens vrij van afpersing, maar veroordeelt hem wel voor het tonen van een wapen aan voormalig Clafis-directeur Jonker. Het hof rekent Van der W. ‘deze ernstige bedreiging zeer aan’.