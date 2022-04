Verrassend hard vonnis voor Zwitserse sterbankier die fraudeerde en geld uitgaf aan strippers

Pierin Vincenz en zijn advocaat Lorenz Erni na de rechtszaak in Zürich. Beeld Arnd Wiegmann / REUTERS

Vincenz werd samen met zijn consultant Beat Stocker veroordeeld voor fraude, verduistering, oneerlijke bedrijfsvoering en valsheid in geschrifte. Naast zijn gevangenisstraf moet hij ook een boete betalen van 840 duizend frank (zo’n 830 duizend euro). Stocker moet van de rechter vier jaar de cel in, maar kreeg een lagere boete opgelegd. Het vonnis wordt gezien als verrassend hard.

De procedure tegen Vincenz werd gezien als de grootste economische rechtszaak sinds het faillissement van Swissair in 2002. Het proces werd vanwege de grote belangstelling gehouden in het Volkshaus Theater in Zürich. De Zwitserse Raiffeisen Bank – niet te verwarren met de Oostenrijkse naamgenoot die in meerdere Europese landen actief is – groeide onder Vincenz uit van een verouderde boerenleenbank tot de op twee na grootste bank van het land.

De zwaarste vergrijpen pleegden Vincenz en Stocker bij meerdere bedrijfsovernames door Raiffeisen en de creditcardmaatschappij Aduno, die deels in handen is van de bank. De twee mannen hadden zich in het geniep ingekocht bij bedrijven die ze later lieten overnemen door Raiffeisen en Aduno. Vincenz zou daarmee 8,4 miljoen frank achterover hebben gedrukt, zijn compagnon bijna het dubbele.

Rosse buurt

Maar de veroordeling waar de meeste aandacht van het publiek naartoe gaat, is die over het declaratiegedrag van Vincenz. Zo gaf hij ruim 200 duizend Zwitserse frank uit aan wat de openbaar aanklager een Ronde van Zwitserland door de rosse buurt noemde, langs stripclubs, restaurants en hotels. De beklaagde beweerde dat die uitgaven nodig waren om klanten en zakenpartners te ontmoeten, en voerde ze daarom op als zakelijke kosten. Ook liet hij Raiffeisen betalen voor 250 duizend frank aan uitjes met vrienden en familie.

In 2014 declareerde Vincenz bijna 4 duizend frank voor een vernielde hotelkamer in het Zürichse Park Hyatt, nadat hij daar stevige ruzie had met een stripclubdanseres met wie hij destijds aan het daten was. Ook declareerde hij 700 frank voor een avond uit met een vrouw die hij op Tinder had ontmoet. Vincenz zelf zei dat het om een sollicitatiegesprek ging. Hij gaf toe dat sommige bonnetjes onterecht aan zijn werkgever waren toegeschreven, maar had naar eigen zeggen ‘niet het idee dat ik hier iets misdadigs heb gedaan’.

Betrokkenen noemden hem in de Neue Zürcher Zeitung een charismatische visionair, een doener, iemand die tegen kritiek kan en out of the box denkt. Een ondergeschikte vond hem een nuchtere manager, zonder enige arrogantie. Ondanks zijn luxeleven met limousines, helikopters en miljoenensalaris bleef hij altijd ‘een van ons’. Hoewel Vincenz’ advocaat in hoger beroep gaat, lijkt zijn reputatie voorgoed aan diggelen.