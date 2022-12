Verraadt de couppoging de werkelijke stemming onder de monarchisten in Duitsland?

'Coupprins' Heinrich XIII bij zijn arrestatie in Frankfurt am Main, 7 december. Beeld Boris Roessler / DPA / AP

Afgezien van een (hoog-)adellijke familiegeschiedenis heeft Georg Friedrich van Pruisen, achterachterkleinzoon van de laatste Duitse keizer, niets gemeen met de zich prins noemende Heinrich XIII, telg van het vorstenhuis Reuss. Toch distantieerde Georg Friedrich zich onmiddellijk van Heinrich na diens aanhouding, vorige week, in verband met de verijdelde staatsgreep van de rechts-radicale Reichsbürgerbeweging die Heinrich tot koning van een Duitse autocratie zou hebben willen kronen.

Leden van de wijdvertakte familie Reuss maakten duidelijk dat de beoogde koning zichzelf al jaren geleden als het zwarte schaap binnen hun kring had gediskwalificeerd. Vertegenwoordigers van monarchistische organisaties – clubjes met gedateerde websites en een klein, vergrijzend ledenbestand – verzekerden dat zij niet zijn gelieerd aan de Reichsbürgerbeweging.

De Duitse vrienden van de monarchie zijn, kortom, beducht voor de imagoschade die de Thüringse ‘coupprins’ hun zou hebben berokkend.

Besmet verleden

En dat imago liet al te wensen over. Georg Friedrich van Pruisen, de 46-jarige chef van het Huis Hohenzollern, heeft de laatste jaren veel wrevel bij zijn landgenoten gewekt met pogingen om weer in het bezit te komen van kastelen en landgoederen die na 1945 door de voormalige DDR zijn geconfisqueerd. Deze kwestie heeft zich ontwikkeld tot een pr-ramp voor de voormalige keizerlijke familie. Politici en journalisten herinnerden eraan dat de Bondsrepubliek en, eerder, de Weimarrepubliek het verlies van roerende en onroerende goederen al ruimhartig hebben gecompenseerd. Tv-satiricus Jan Böhmermann, de Duitse evenknie van Arjen Lubach, heeft bijna een hele uitzending gewijd aan de veronderstelde hebzucht van Georg Friedrich.

In 1918, na de verloren Eerste Wereldoorlog, werden keizer Wilhelm II en diens feitelijke ‘onderaannemers’ – de hoofden van tientallen vorstendommen – onttroond. Anders dan in Rusland, waar de tsaar en zijn familie door de bolsjewieken zijn vermoord, vloeide bij die omwenteling geen bloed. De keizer vestigde zich in Nederland – waar hij eerst in Amerongen, later in Doorn onder gerieflijke omstandigheden leefde. De overige Duitse vorsten lieten zich zonder noemenswaardig verzet tot ambteloos burger degraderen, soms – maar niet altijd – met verlies van hun stamslot.

Met haar eis tot teruggave van genaast bezit heeft de familie Hohenzollern zichzelf blootgesteld aan pijnlijk historisch onderzoek naar haar naziverleden. Alleen als kan worden aangetoond dat de familie géén ‘aanzienlijke steun’ aan Hitler heeft verleend, kan ze aanspraak maken op teruggave van geconfisqueerde bezittingen. Voor de meeste media staat echter vast dat de familie Hohenzollern niet aan deze eis van deugdzaamheid voldoet. Inmiddels zijn meerdere boeken met deze conclusie verschenen. Een lopend onderzoek zal naar verwachting geen andere uitkomst hebben.

Aanslag op Hitler

Jarenlang heeft de familie gepoogd goede sier te maken met de betrokkenheid van Louis Ferdinand van Pruisen, de grootvader van Georg Friedrich, bij de mislukte aanslag op Hitler op 20 juli 1944, maar dit wapenfeit – voor zover dat de toets van historisch onderzoek kan doorstaan – dreigt teniet te worden gedaan door de povere conduitestaat van enkele familieleden (onder wie kroonprins Wilhelm, de vader van Louis Ferdinand, en diens broer August Wilhelm). Over de plek van Wilhelm II op het spectrum tussen goed en fout zijn historici het nog steeds niet eens.

Keizer Wilhelm II Beeld Getty

Georg Friedrich, het huidige hoofd van de familie, is zo verstandig zich niet te mengen in deze discussies. Ook onthoudt hij zich wijselijk van uitspraken waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat hij het herstel van de monarchie in Duitsland nastreeft. Hij ziet zichzelf uitsluitend als hoeder van de culturele erfenis van Pruisen, de staat die tot 1918 de kern vormde van het Tweede Duitse Keizerrijk, en die in 1947 – als veronderstelde voedingsbodem van het Duitse militarisme – werd ontbonden.

De nazaten van de vorsten die bij de vestiging van de Weimarrepubliek in 1919 hun troon en hun adellijke titels verloren, beijveren zich maar zelden (openlijk) voor het herstel van de monarchie – in welke vorm dan ook. Dat laten ze, meer als gunst dan uit een diepe overtuiging, over aan burgers voor wie een republiek te gewoontjes is. Zo treedt in het voormalige koninkrijk Saksen de gepensioneerde antiek- en wapenhandelaar Klaus Przyklenk op als zaakwaarnemer van de nazaten van de laatste koning (Friedrich August III), die tijdens de Duitse revolutie van 1918 de deur van het stamslot in Dresden achter zich zou hebben dichtgetrokken met de woorden: ‘Dann macht doch euern Dreck alleene’, oftewel: ‘Zoek het dan lekker zelf uit’.

Onderlinge twisten

De meeste telgen van de voormalige koninklijke familie (Wettin) wonen niet eens in de huidige deelstaat Saksen, ze zijn in onderlinge twisten verwikkeld en sommigen willen niet eens in hun stamland worden begraven. Dit weerhoudt zaakwaarnemer Przyklenk er echter niet van om zich voor de herinnering aan het monarchale verleden van Saksen in te zetten. Hij bemiddelt tussen ruziënde familieleden en hij belegt luisterrijke toogdagen in de Hofkerk van Dresden. Een houten chalet in zijn achtertuin, tot aan de nok gevuld met memorabilia uit het verdwenen koninkrijk, fungeert als centrum van het Saksische monarchisme. Als dankbetuiging voor zijn inspanningen heeft de chef van het Huis Wettin hem het privilege toegekend om het begeerde tussenvoegsel ‘von’ aan zijn achternaam toe te voegen.

Een koning zou Saksen – een van de ‘nieuwe deelstaten’ van het in 1990 herenigde Duitsland – hebben behoed voor zijn degradatie tot wingewest van hebberige Wessi’s (West-Duitsers, red.), zei Przyklenk in 2008 in de Volkskrant. ‘Een wijze koning zou een onbekwame regering tijdig tot de orde hebben geroepen. Monarchieën worden in het algemeen beter bestuurd dan republieken.’ Die opvatting wordt ook uitgedragen door Tradition und Leben, de oudste en grootste – ongeveer driehonderd leden tellende – monarchistische organisatie in Duitsland. Daarbij verwijst ze naar de constitutionele monarchieën – waaronder de Nederlandse – in Europa. Wilhelm II was weliswaar ‘geen ideale monarch’, erkende de voorzitter van Tradition und Leben (TuL) enkele jaren geleden, maar naar de maatstaven van zijn tijd onderscheidde hij zich niet in ongunstige zin van andere (gekozen en gekroonde) staatshoofden. De grootste fout van de Duitse monarchisten is geweest, aldus TuL, dat zij zichzelf te veel met het conservatisme hebben vereenzelvigd, en daardoor geen aansluiting bij de massa hebben gevonden.

Eeuwigheidsclausule

Desondanks zouden veel meer Duitsers het monarchisme zijn toegedaan dan uit de (bescheiden) omvang van monarchistische organisaties kan worden opgemaakt. Zij kunnen aan die gezindheid echter geen uiting geven, aldus TuL, omdat de zogenoemde eeuwigheidsclausule in de Duitse Grondwet de toewijzing van ambten op grond van geboorte verbiedt. Dat is ook de reden waarom TuL, om problemen met de Duitse justitie te voorkomen, zich niet zegt in te zetten voor het herstel van de monarchie, maar slechts voor de verspreiding van ‘de monarchistische gedachte’.

Georg Friedrich van Pruisen, achterachterkleinzoon van de laatste Duitse keizer. Beeld Gordon Welters / Laif / ANP

Over de ontvankelijkheid van de Duitsers voor die monarchistische gedachte lopen de opvattingen uiteen. Enerzijds leggen ze een bijna onuitputtelijke belangstelling aan de dag voor de wederwaardigheden van vorstenhuizen in binnen- en buitenland. Af en toe verrassen zij zichzelf met enquêtes waaruit zou blijken dat Duitsland een republiek met veel (heimelijke) monarchisten is. Maar niemand lijkt serieus rekening te houden met de mogelijkheid dat onvrede over de parlementaire democratie in Duitsland of over de institutionele fletsheid van het presidentiële staatshoofd tot het herstel van de monarchie zou kunnen leiden. De afschaffing van de monarchie wekte destijds weliswaar weinig enthousiasme bij de Duitsers, voor haar restauratie lopen zij evenmin warm – al was het maar omdat geen sterveling zich nog een Duitse koning of keizer kan herinneren. Het monarchisme is gereduceerd tot folklore van schutters en vendelzwaaiers. Met zijn coupplannen, hoe onbeholpen ook, heeft Heinrich XIII Reuss zu Köstritz echter twijfel gezaaid over de onschuld van die folklore.