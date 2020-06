Verplichte quarantaine ‘sluit VK af van de rest van de wereld’

Theresa May op haar laatste dag als premier. Beeld EPA

‘Witte zwanen, zwanen / Wie gaat er mee naar Engeland varen / Engeland is gesloten / de sleutel is gebroken’. Deze regels uit een klassiek kinderliedje hebben een nieuwe betekenis gekregen. De sleutel van Engeland is gebroken door minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, met het invoeren van een quarantaine voor bijna iedereen die op het eiland landt of aanmeert – een praktijk die wegens het gevaar van hondsdolheid voorheen alleen gold voor huisdieren.

Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk komen, moeten een adres opgegeven waar ze twee weken in zelfisolatie gaan. De Britse versie van de Koninklijke Marechaussee zal controles uitvoeren en op overtreding staat een boete van duizend pond (1.122 euro), of zelfs een gang naar de rechter. Het is dus onmogelijk om voor korte tijd de oversteek te maken. Engelandvaarders die terugkeren naar Nederland, moeten daar nog eens twee weken binnenblijven.

Er bestaan uitzonderingen voor onder anderen vrachtwagenchauffeurs, diplomaten en belangrijke zorgmedewerkers. Eind juni zal de noodmaatregel worden geëvalueerd; de kans bestaat dat er dan een versoepeling komt. De regering-Johnson wil aparte afspraken proberen te maken over vrij verkeer met populaire vakantielanden, zoals Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk en Portugal. Of Nederland in aanmerking komt voor een voorkeursbehandeling, valt te bezien.

Twijfels

Nu er steeds minder coronadoden en -besmettingen zijn, wil Patel voorkomen dat er een nieuwe uitbraak komt. ‘Laten we de vooruitgang die we hebben gemaakt in de strijd tegen dit dodelijke virus niet weggooien’, verklaarde Patel in het Lagerhuis. ‘We zijn het verschuldigd tegenover de duizenden landgenoten die zijn gestorven.’ Patel was eind maart, bij het ingaan van de lockdown, al voor de inreisbeperkingen, maar kreeg toen niet genoeg steun in het kabinet.

Er leven nu veel twijfels, zowel bij wetenschappers als Conservatieve politici. De wetenschappelijk adviseur van de Britse regering, Patrick Vallance, heeft gezegd dat zo’n quarantainemaatregel alleen werkt in landen met een lage besmettingsgraad die bang zijn voor besmette reizigers. Het Verenigd Koninkrijk heeft juist van alle Europese landen de meeste besmettingen en doden. Overheidsadviseur Robert Dingwall merkte op dat de kans groter is dat een bezoeker het virus krijgt van een Britse douanier dan dat hij een Brit infecteert.

Uit de maatregel blijkt ook dat de Britse regering nog geen vertrouwen heeft in andere manieren om het virus in bedwang te houden, zoals contactonderzoek. Andere sceptici wijzen erop dat, als de door politici gevreesde tweede golf er komt, deze pas eind van het jaar zal toeslaan. Het verzet tegen de maatregel wordt geleid door oud-premier Theresa May, die voorstelde om in havens en op vliegvelden te testen ‘in plaats van maatregelen te nemen die ons afsnijden van de rest van de wereld’.

Rechter

Oud-minister Liam Fox begrijpt eveneens weinig van de maatregel. ‘Als zo’n barrière nodig is, waarom is het dan niet in het begin gedaan?’ De vrees bestaat dat dit duizenden banen gaat kosten in de toerisme- en luchtvaartsector. British Airways weigerde zelfs te praten met Patel en stapt naar de rechter om de quarantaine aan te vechten. Brexiteers vrezen dat de zelfisolatie schadelijk is voor de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk, zeker nu andere landen hun grenzen juist weer zonder al te veel voorwaarden openen.

De minister weet zich evenwel gesteund door de publieke opinie. Driekwart van de Britten is het eens met de quarantaine en een goed deel van de voorstanders vindt die zelfs niet ver genoeg gaan. Bij het bepalen van haar beleid leunt de Britse regering sterk op het oordeel van focusgroepen.